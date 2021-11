Võ Thúc Đồng: Chiến sỹ cách mạng người Nghệ An từng làm Bí thư Tỉnh ủy 3 tỉnh

(Baonghean.vn) - Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV đã thông Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An với những cơ chế, chính sách về tài chính - ngân sách Nhà nước và phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, lâm nghiệp. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Xuân Đại - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh xung quanh vấn đề này.