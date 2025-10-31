Volkswagen Golf: 6 phiên bản eTSI, GTI, R Performance Volkswagen giới thiệu Golf tại TPHCM với 6 phiên bản eTSI, GTI và R Performance, giá 798 triệu–1,898 tỷ đồng. Xe nhập từ Wolfsburg (Đức), hiệu năng cao nhất 320 mã lực, tối đa 270 km/h.

Sáng 31/10, Volkswagen giới thiệu Golf tại sự kiện Volkswagen Experience Day ở TPHCM, mang tới 6 phiên bản gồm 1.5 eTSI Life, 1.5 eTSI Style, 1.5 eTSI R-Line, 2.0 TSI GTI Lite, 2.0 TSI GTI Performance và R Performance 4Motion. Giá bán trải rộng 798 triệu–1,898 tỷ đồng. Toàn bộ xe được sản xuất tại nhà máy Wolfsburg (Đức).

3 phiên bản Golf TSI sử dụng động cơ hybrid nhẹ. Ảnh: Hoàng Hiệp

eTSI 48V: trọng tâm tiết kiệm cho đô thị

Ba phiên bản 1.5 eTSI dùng động cơ xăng tăng áp 1,5 lít, 4 xi-lanh, kết hợp hệ thống mild hybrid 48V cho công suất 148 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm, đi cùng hộp số tự động ly hợp kép DSG 7 cấp. Theo Volkswagen, công nghệ hybrid nhẹ này giúp tiết kiệm đến 10% nhiên liệu.

Trang bị ngoại thất giữ phong dáng hatchback quen thuộc nhưng nhấn mạnh chất thể thao: đèn pha IQ.Light Matrix LED, cản trước/sau R-Line, cánh hướng gió, đèn hậu hiệu ứng nâng cao. Mâm 17 inch cho bản 1.5 eTSI Life; hai bản 1.5 eTSI Style và 1.5 eTSI R-Line dùng mâm Bergamo 18 inch. Giá lần lượt: 798 triệu, 898 triệu và 998 triệu đồng.

Golf GTI: 242 mã lực, tối đa 250 km/h

Hai phiên bản 2.0 TSI GTI Lite và 2.0 TSI GTI Performance sử dụng động cơ tăng áp 2,0 lít TSI, công suất 242 mã lực, mô-men xoắn 370 Nm, hộp số DSG 7 cấp; tốc độ tối đa 250 km/h.

Nhận diện GTI gồm cản trước thể thao, đèn sương mù tạo hình chữ 'X', lưới tản nhiệt tổ ong và logo GTI. Bản GTI Lite dùng mâm 18 inch Richmond; GTI Performance dùng mâm 19 inch Adelaide. Nội thất có màn hình trung tâm thiết kế mới, bảng đồng hồ kỹ thuật số, đèn viền nội thất 30 màu, dàn âm thanh Harman Kardon, cửa sổ trời toàn cảnh và điều hòa tự động 3 vùng. Giá bán: 1,288 tỷ đồng (GTI Lite) và 1,468 tỷ đồng (GTI Performance).

Golf GTI có 2 phiên bản, giá bán lần lượt là 1,288 và 1,468 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Golf R Performance 4Motion: 320 mã lực, 270 km/h

Phiên bản cao nhất R Performance 4Motion trang bị động cơ 2.0 TSI tăng áp cho công suất cực đại 320 mã lực, mô-men xoắn 420 Nm, hộp số DSG 7 cấp, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian và hệ thống phanh hiệu năng cao. Tốc độ tối đa 270 km/h. Giá bán 1,898 tỷ đồng.

Nội thất bản Volkswagen Golf là R Performance 4Motion. Ảnh: Hoàng Hiệp

Bảng phiên bản, thông số chính và giá bán

Phiên bản Động cơ Công suất Mô-men xoắn Hộp số Hệ dẫn động Mâm Tốc độ tối đa Giá bán 1.5 eTSI Life 1,5L TSI + mild hybrid 48V 148 mã lực 250 Nm DSG 7 cấp — 17 inch — 798 triệu đồng 1.5 eTSI Style 1,5L TSI + mild hybrid 48V 148 mã lực 250 Nm DSG 7 cấp — Bergamo 18 inch — 898 triệu đồng 1.5 eTSI R-Line 1,5L TSI + mild hybrid 48V 148 mã lực 250 Nm DSG 7 cấp — Bergamo 18 inch — 998 triệu đồng 2.0 TSI GTI Lite 2,0L TSI 242 mã lực 370 Nm DSG 7 cấp — Richmond 18 inch 250 km/h 1,288 tỷ đồng 2.0 TSI GTI Performance 2,0L TSI 242 mã lực 370 Nm DSG 7 cấp — Adelaide 19 inch 250 km/h 1,468 tỷ đồng R Performance 4Motion 2,0L TSI 320 mã lực 420 Nm DSG 7 cấp 4Motion — 270 km/h 1,898 tỷ đồng

Thị trường và góc nhìn sử dụng

Volkswagen Golf tham gia phân khúc hatchback cỡ C tại Việt Nam, hiện gần như không có nhiều đối thủ trực tiếp; đang bán chủ yếu có Mazda3 Sport (659–719 triệu đồng). Với hiệu năng cao, các bản GTI và đặc biệt R Performance 4Motion có thể cạnh tranh với Honda Civic TypeR (2,4 tỷ đồng), tuy nhiên mẫu xe này đã được hãng Honda thông báo ngừng bán.

Theo đánh giá từ giới chuyên môn được nêu, dù Golf có hiệu năng mạnh và chất lượng xe Đức, mức giá cao có thể khiến khách hàng cân nhắc, nhất là khi tầm tiền này mở ra nhiều lựa chọn SUV/crossover 5–7 chỗ thực dụng hơn. Vì vậy, Golf vẫn là lựa chọn thiên về cảm xúc lái và cá tính, dành cho nhóm người dùng rõ nhu cầu.

Kết luận nhanh

Bộ sản phẩm Golf trải đều: eTSI 48V hướng tới vận hành tiết kiệm trong đô thị; GTI phục vụ người thích cảm giác lái thể thao tiêu chuẩn Đức; R Performance 4Motion dành cho khách kiếm tìm hiệu năng đỉnh cao. Tất cả xe đều nhập khẩu từ Wolfsburg (Đức), tạo nên dải lựa chọn rõ ràng về mục đích sử dụng và ngân sách tại thị trường Việt Nam.