Volkswagen Golf eTSI, GTI, R Performance: Giá và chi tiết Volkswagen Golf ra mắt với 6 phiên bản tại Việt Nam, trải dài từ 798 triệu đến 1,898 tỷ đồng. Ba cấu hình chính gồm eTSI Mild Hybrid 150 mã lực, GTI 245 mã lực và R Performance 320 mã lực kèm 4Motion, tối đa 270 km/h.

Volkswagen Việt Nam giới thiệu Golf với 6 phiên bản thuộc 3 cấu hình chính: 1.5 eTSI Mild Hybrid, 2.0 TSI GTI và 2.0 TSI R Performance 4Motion. Giá bán khởi điểm 798 triệu đồng cho eTSI và cao nhất 1,898 tỷ đồng cho Golf R Performance. Dải sản phẩm phủ rộng từ nhu cầu di chuyển hằng ngày đến hiệu năng cao.

Dải phiên bản và giá bán

Volkswagen Golf tại Việt Nam gồm:

Golf 1.5 eTSI – Mild Hybrid: 3 phiên bản, giá 798 triệu, 898 triệu và 998 triệu đồng.

Golf GTI: 2 phiên bản, giá 1,288 tỷ và 1,468 tỷ đồng.

Golf R Performance 4Motion: 1 phiên bản, giá 1,898 tỷ đồng.

Volkswagen Golf anh 1

Nền tảng, an toàn và cấu trúc

Tất cả phiên bản phát triển trên nền tảng MQB Evo. Cấu trúc thân xe sử dụng thép cường độ cao, đi kèm hệ thống 7 túi khí. Riêng Golf R Performance có hệ thống cân bằng điện tử ESC thế hệ mới.

Golf 1.5 eTSI Mild Hybrid: tập trung hiệu quả sử dụng

Ba phiên bản eTSI dùng động cơ Mild Hybrid cho công suất cực đại 150 mã lực, kết hợp hộp số tự động DSG 7 cấp. Cấu hình này hướng đến vận hành tiết kiệm và mượt mà trong đô thị. Trang bị đáng chú ý gồm khoang lái kỹ thuật số Digital Cockpit Pro, màn hình trung tâm 10 inch, ghế thể thao và vô lăng bọc da. Golf eTSI Life là bản có giá thấp nhất dải sản phẩm.

Volkswagen Golf anh 2

Golf GTI: đậm chất thể thao đặc trưng

Hai phiên bản GTI dùng động cơ 2.0 TSI cho 245 mã lực, mô-men xoắn 370 Nm. Hệ thống treo thể thao GTI, kẹp phanh hiệu năng cao màu đỏ và gói chiếu sáng IQ.Light Matrix LED là những điểm nhấn về vận hành và nhận diện. Khoang lái giữ phong cách GTI với các chi tiết nhấn màu đỏ.

Volkswagen Golf anh 3

Volkswagen Golf anh 4

Golf R Performance 4Motion: hiệu năng cao và kiểm soát lực kéo

Phiên bản cao nhất trang bị động cơ 2.0 TSI tăng áp, công suất tối đa 320 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion kết hợp R Performance Torque Vectoring cho phép phân bổ mô-men xoắn linh hoạt đến từng bánh, tối ưu độ bám và khả năng thoát cua. Tốc độ tối đa đạt 270 km/h.

Ngoại hình nhấn mạnh tính hiệu năng với kẹp phanh R màu xanh, mâm 19 inch. Bên trong là khoang lái phong cách R: ghế thể thao hai tông xanh – xám, vô lăng R Performance có nút Race, viền trang trí xanh dương và bàn đạp thép không gỉ. Xe trang bị ESC thế hệ mới nhằm tăng ổn định thân xe khi vận hành ở cường độ cao.

Volkswagen Golf anh 6

Volkswagen Golf anh 7

Bảng thông số tóm tắt

Phiên bản Động cơ Công suất Mô-men xoắn Dẫn động Hộp số Tốc độ tối đa Trang bị nổi bật Golf 1.5 eTSI (3 bản) 1.5 eTSI Mild Hybrid 150 mã lực Không công bố Cầu trước DSG 7 cấp Không công bố Digital Cockpit Pro, màn hình 10 inch Golf GTI (2 bản) 2.0 TSI 245 mã lực 370 Nm Cầu trước Không công bố Không công bố Trèo thể thao GTI, kẹp phanh đỏ, IQ.Light Matrix LED Golf R Performance 4Motion 2.0 TSI tăng áp 320 mã lực 420 Nm 4Motion, R Performance Torque Vectoring Không công bố 270 km/h ESC thế hệ mới, mâm 19 inch, kẹp phanh R màu xanh

Giá bán và đối thủ trực tiếp

Trong tầm giá 798–998 triệu đồng, Golf 1.5 eTSI cạnh tranh nhóm xe gầm thấp cỡ C như Mazda3 Sport (659–719 triệu đồng), Hyundai Elantra (579–769 triệu đồng), Honda Civic (789–999 triệu đồng), Toyota Corolla Altis (725–870 triệu đồng).

Hai phiên bản Golf GTI hướng tới nhóm sedan/hatch hiệu năng với đối thủ Mercedes-Benz A 35 AMG, BMW 330i M-Sport. Ở đỉnh dải sản phẩm, Golf R Performance đối đầu Honda Civic Type R, hiện có giá 2,999 tỷ đồng và sẽ sớm dừng bán tại Việt Nam.

Nhận định nhanh

Dải Volkswagen Golf mới cho thấy mức phân tầng rõ rệt: eTSI tập trung hiệu quả và tiện nghi số; GTI tăng cường khả năng vận hành và cảm giác thể thao; R Performance đặt trọng tâm vào lực kéo và tốc độ, với gói 4Motion và R Performance Torque Vectoring. Nền tảng MQB Evo, thép cường độ cao và 7 túi khí là nền tảng an toàn chung, trong khi các bản hiệu năng cao bổ sung phần cứng phanh, treo và quản lý ổn định thân xe. Sự đa dạng phiên bản giúp Golf phù hợp nhiều nhu cầu, từ di chuyển thường nhật đến đòi hỏi hiệu năng cao.