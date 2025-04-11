Volkswagen ID. Cross Concept: EV thế hệ 2 dễ tiếp cận VW ra mắt ID. Cross Concept tại Munich, định hình thế hệ EV "bình thường" hơn: trở lại nút bấm vật lý, nền tảng meb+, FWD khoảng 208 mã lực, 420 km WLTP, frunk 25 lít, dự kiến 2026.

Tại triển lãm ô tô Munich, Volkswagen giới thiệu ID. Cross Concept, mẫu xe ý tưởng đặt nền tảng cho thế hệ xe điện thứ hai của hãng với định hướng “bình thường” và dễ tiếp cận hơn. Điểm nhấn là cách tiếp cận thiết kế – trải nghiệm người dùng quen thuộc, quay lại các nút bấm vật lý, dùng nền tảng meb+ và đặt mục tiêu phạm vi hoạt động lên đến 420 km theo WLTP. Mẫu xe dự kiến dẫn động cầu trước, công suất khoảng 208 mã lực, có cốp trước 25 lít và hướng tới ra mắt vào năm 2026.

Thiết kế hướng về số đông và chiến lược “bình thường hóa”

ID. Cross Concept là đối thủ điện hóa của mẫu crossover chạy xăng bán chạy T-cross, phản ánh chiến lược đưa xe điện quay lại cội nguồn: hình hài thân thiện, dễ dùng, thay vì phong cách “tàu vũ trụ” gây tranh cãi. Cùng với id. polo concept được giới thiệu gần đây, thông điệp của VW rõ ràng: thế hệ EV mới sẽ là phiên bản điện hóa của những tên tuổi phổ thông vốn đã được khách hàng ưa chuộng.

Mẫu xe sử dụng nền tảng meb+, phiên bản cải tiến của kiến trúc meb hiện tại, hứa hẹn nâng cấp cả pin lẫn phần mềm. Đây là mảnh ghép kỹ thuật cốt lõi trong chiến lược “bình thường hóa” EV của VW, nhằm rút ngắn khoảng cách trải nghiệm giữa xe điện và xe phổ thông.

Cabin ưu tiên trải nghiệm: nút bấm vật lý trở lại

Phản hồi thị trường đã được VW tiếp thu trực diện. Các thanh trượt cảm ứng (haptic sliders) từng gây khó chịu trên một số mẫu ID.4 được loại bỏ, thay bằng hệ nút bấm vật lý rõ ràng. Chi tiết nhỏ nhưng có ý nghĩa: xe trang bị bốn công tắc cửa sổ toàn phần, giải quyết phàn nàn trước đây khi chỉ có hai công tắc và phải bấm nút phụ để chuyển giữa cửa trước/sau.

Giám đốc điều hành thương hiệu VW, Thomas Schäfer, cho biết: “Mẫu xe ý tưởng gần như đã được đưa vào sản xuất của ID. Cross chứng minh rằng chúng tôi hiện đang thực sự mang đến những gì chúng tôi mong đợi, với thiết kế mới, nhiều công nghệ trước đây chỉ xuất hiện ở các phân khúc cao cấp, khả năng vận hành và chất lượng được cải thiện.” Quyết định quay lại với nút bấm vật lý cũng đi theo xu hướng toàn cầu, khi các bài kiểm tra an toàn tại châu Âu liên tục cho thấy nút bấm trực quan hơn và an toàn hơn khi vận hành ở tốc độ cao so với điều khiển cảm ứng.

Vận hành và thông số dự kiến

Theo định hướng kỹ thuật ban đầu, ID. Cross Concept dự kiến dẫn động cầu trước, công suất khoảng 208 mã lực. Phạm vi hoạt động mục tiêu lên đến 420 km theo chu trình WLTP, phù hợp vai trò một crossover đô thị. Một điểm cộng về tính thực dụng là cốp trước (frunk) dung tích 25 lít – chi tiết nhiều mẫu ID. hiện tại còn thiếu.

Nền tảng meb+ và công nghệ

Meb+ là bản nâng cấp của meb, tập trung cải thiện cả phần cứng pin lẫn phần mềm. Kèm theo đó, VW cho biết mẫu xe sẽ đưa xuống những công nghệ vốn trước đây chỉ xuất hiện ở các phân khúc cao hơn. Dù chi tiết chưa được nêu, định hướng là nâng trải nghiệm sử dụng hàng ngày thay vì chạy theo những tính năng “phô diễn” khó ứng dụng.

Thị trường và lịch trình

ID. Cross Concept dự kiến ra mắt vào năm 2026. Giá bán chưa công bố, nhưng VW khẳng định sẽ “hấp dẫn” – yếu tố bắt buộc trong bối cảnh BYD và các hãng xe điện Trung Quốc tăng tốc tại châu Âu. Việc định vị cạnh các mẫu phổ thông như T-cross cho thấy mục tiêu tiếp cận nhóm khách hàng rộng, ưu tiên chi phí sử dụng và tính thân thiện.

Thông số chính (dự kiến)

Hạng mục Thông tin Kiến trúc meb+ (cải tiến từ meb) Dẫn động Cầu trước Công suất Khoảng 208 mã lực Phạm vi hoạt động Lên đến 420 km (WLTP) Cốp trước (frunk) 25 lít Định vị sản phẩm Đối thủ điện hóa của crossover chạy xăng T-cross Lịch trình Dự kiến ra mắt 2026

Kết luận

ID. Cross Concept cho thấy VW đang hiệu chỉnh chiến lược EV theo hướng gần gũi hơn với khách hàng phổ thông: thiết kế quen thuộc, thao tác trực quan, phạm vi sử dụng hợp lý. Nếu những cam kết về trải nghiệm và chất lượng được giữ nguyên khi thương mại hóa, đây có thể là mảnh ghép quan trọng giúp thế hệ EV thứ hai của VW dễ tiếp cận hơn.

Nguồn: InsideEVs