Volkswagen tạm an toàn giữa khủng hoảng chip Nexperia CEO Oliver Blume khẳng định Volkswagen đã đảm bảo đủ chip trong ngắn hạn, trong bối cảnh Trung Quốc cấm xuất khẩu thành phẩm của Nexperia. Porsche lỗ gần 1 tỷ Euro quý III/2025 và chuẩn bị đổi CEO từ 1/1/2026.

Tập đoàn Volkswagen tạm thời an toàn trước nguy cơ thiếu chip, theo Giám đốc điều hành Oliver Blume. Ông cho biết hãng đã đảm bảo đủ nguồn cung trong ngắn hạn, ngay khi căng thẳng bán dẫn tại châu Âu bùng lên vì lệnh cấm xuất khẩu thành phẩm của Nexperia từ Trung Quốc. Dù vậy, Blume cảnh báo chuỗi cung ứng chip toàn cầu đang bộc lộ mức độ mong manh cao và cần một giải pháp chính trị nhanh chóng.

Chip “đơn giản” mới là điểm nghẽn

Không giống cuộc khủng hoảng bán dẫn trước đây, ông Blume nhấn mạnh lần này vấn đề chủ yếu nằm ở các chip đơn giản – loại linh kiện giá rẻ nhưng xuất hiện trong hầu hết hệ thống điện tử của ôtô. Nguồn cung những con chip này bị thắt lại có thể gây gián đoạn sản xuất trên diện rộng, kể cả khi các dòng chip tiên tiến không thiếu.

Theo người đứng đầu Volkswagen, tập đoàn “được cung cấp đầy đủ chip trong thời gian tới”. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp ngắn hạn. Về dài hạn, ông kêu gọi các bên tìm kiếm lối ra mang tính chính trị để ổn định chuỗi cung ứng.

Nexperia và nút thắt địa chính trị

Căng thẳng leo thang khi Trung Quốc cấm xuất khẩu thành phẩm của Nexperia – nhà sản xuất chip đặt trụ sở tại Hà Lan nhưng thuộc sở hữu của Wingtech (Trung Quốc). Động thái này được xem là phản ứng sau khi chính phủ Hà Lan tước quyền kiểm soát Nexperia khỏi Wingtech, công ty bị Mỹ đánh giá là rủi ro an ninh quốc gia.

Hệ quả tức thời là các hãng xe châu Âu lo ngại kịch bản thiếu chip tái diễn. Ngành ôtô khu vực vốn đang chịu thêm sức ép từ thuế quan của Mỹ và các hạn chế liên quan đến xuất khẩu đất hiếm từ Trung Quốc.

Áp lực tại Porsche: lỗ lớn và chuyển giao lãnh đạo

Song song với vai trò CEO Volkswagen đến hết năm 2030, ông Oliver Blume hiện vẫn lãnh đạo Porsche. Thương hiệu xe thể thao này trải qua giai đoạn khó khăn do doanh số sụt giảm tại Trung Quốc và thuế nhập khẩu cao ở Mỹ, ghi nhận khoản lỗ hoạt động gần 1 tỷ Euro (1,2 tỷ USD) trong quý III/2025 – mức tệ nhất trong lịch sử hãng.

Trước sức ép từ nhà đầu tư về việc kiêm nhiệm, Porsche thông báo ông Blume sẽ rời vị trí CEO vào đầu năm 2026. Từ ngày 1/1/2026, ông Michael Leiters – cựu CEO McLaren, từng giữ các vị trí chủ chốt tại Ferrari và từng phụ trách dòng Cayenne phiên bản hybrid trước khi rời Porsche năm 2013 – sẽ tiếp quản vị trí này. Ông Blume đánh giá Leiters là ứng viên trong danh sách kế nhiệm và có kinh nghiệm phù hợp với xe thể thao.

Rủi ro chuỗi cung ứng: cảnh báo cho châu Âu

Giới quan sát nhận định khủng hoảng hiện nay phơi bày mức độ dễ tổn thương của chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu trước các xung đột địa chính trị. Nếu không có giải pháp ổn định, châu Âu có thể chịu thêm các đợt gián đoạn sản xuất – lần này không đến từ chip tiên tiến mà từ những linh kiện “rẻ tiền nhưng thiết yếu” trên mọi chiếc xe.

Với Volkswagen, trạng thái “an toàn ngắn hạn” không loại trừ nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung, tăng dự phòng linh kiện và phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý để giảm thiểu rủi ro.

Những mốc và dữ kiện đáng chú ý

Sự kiện Thời điểm Ghi chú Volkswagen đảm bảo đủ chip trong ngắn hạn Chia sẻ của CEO Oliver Blume Vấn đề tập trung ở chip đơn giản Trung Quốc cấm xuất khẩu thành phẩm Nexperia Hiện hành Nexperia đặt tại Hà Lan, thuộc Wingtech (Trung Quốc) Hà Lan tước quyền kiểm soát Nexperia khỏi Wingtech Trước lệnh cấm Mỹ xem Wingtech là rủi ro an ninh quốc gia Porsche lỗ hoạt động gần 1 tỷ Euro Quý III/2025 Ảnh hưởng từ thị trường Trung Quốc và thuế tại Mỹ Michael Leiters giữ chức CEO Porsche 1/1/2026 Ông Blume tập trung vai trò CEO Volkswagen đến 2030

Kết luận

Volkswagen đang có “đệm” nguồn cung chip trong thời gian tới, nhưng các tác nhân địa chính trị quanh Nexperia cho thấy rủi ro hệ thống vẫn hiện hữu. Áp lực lên Porsche và thay đổi nhân sự cấp cao phản ánh bối cảnh khó khăn chung của ngành. Một giải pháp chính trị kịp thời, cùng chiến lược chuỗi cung ứng linh hoạt, sẽ quyết định mức độ chống chịu của các nhà sản xuất ôtô châu Âu trong giai đoạn tiếp theo.