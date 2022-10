Vòng 17 V.League 2022: Hà Nội FC bứt tốp, Sông Lam Nghệ An lo lắng mục tiêu top 5

(Baonghean.vn) - Sau trận thua Sài Gòn FC, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã sa thải toàn bộ dàn lãnh đạo, ban huấn luyện. Trong khi đó, nếu không chấn chỉnh kịp thời, mục tiêu tốp 5 của Sông Lam Nghệ An cũng gặp khó khăn.

Hải Phòng- Hoàng Anh Gia Lai (1-1): Đội bóng phố núi đã đánh rơi 3 điểm đầy tiếc nuối trước Hải Phòng và nâng chuỗi trận không thắng lên con số 5. Ông thầy Kiatisak đã tung Bruno vào sân ngay từ đầu để chơi với vai trò của tiền đạo mục tiêu với vệ tinh xung quanh là Brandao và Văn Toàn. Công Phượng được kéo về đá thấp hơn ở khu trung tuyến. Cầu thủ trẻ Bảo Toàn cũng đã có lần đầu tiên đá chính ở V.League 2022 nhưng lại ở vị trí hậu vệ biên phải.

Phút 27, Công Phượng tung cú dứt điểm từ cự ly khoảng 30m, bóng đã chạm chân Bruno đổi hướng bay vào lưới khiến thủ thành Đình Triệu không kịp phản ứng. Phút 87, trong tình huống đá phạt góc, Rimario đã thoát khỏi vòng vây của các cầu thủ đội khách để bật cao đánh đầu tung nóc lưới HAGL giữ lại 1 điểm cho Hải Phòng.

TP.Hồ Chí Minh-Sài Gòn (0-2): Ngoại binh là điểm khác biệt trong trận “derby Sài Gòn”, các ngoại binh Green, Bygrave của chủ nhà đều vô hại. Phút 69, từ pha đá phạt góc, Olsen đã có cú căng ngang để Matheus mở tỷ số 1-0 từ cú đệm lòng chuẩn xác cho Sài Gòn FC. Phút bù giờ, Olsen có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Sài Gòn FC từ một pha phản công cực nhanh trong sự vỡ oà vui sướng của các thành viên của đội khách.

Trận thua đã đẩy Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh xuống đáy bảng xếp hạng và huấn luyện viên Trương Việt Hoàng rời đội bóng. Chủ tịch Câu lạc bộ Nguyễn Hữu Thắng đã chia tay sân Thống Nhất sau khi thay cho cựu tuyển thủ Lê Công Vinh vào cuối tháng 5/2018.

Thanh Hóa- Bình Định (2-1): Đông Á Thanh Hóa có 2 sự thay đổi với sự xuất hiện của A Mít và Đinh Tiến Thành - cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương nhưng huấn luyện viên Petrovic vẫn vắng mặt vì lý do sức khỏe. “Sóc nhỏ” Lê Quốc Phương đã có pha thoát xuống trong vòng cấm buộc hậu vệ của Topenland Bình Định phải phạm lỗi. Đông Á Thanh Hóa được hưởng quả phạt đền, Paulo Pinto bình tĩnh đánh bại thủ thành Đặng Văn Lâm mở tỷ số từ rất sớm. Phút 53, từ pha đá phạt góc, Đinh Tiến Thành đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho Đông Á Thanh Hóa.

Jamie Lynch là mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công của Topenland Bình Định nhưng tiền đạo này đã bị trung vệ Nguyễn Minh Tùng - Gustavo Santos và thủ thành Nguyễn Thanh Diệp của Đông Á Thanh Hóa hóa giải. Phải đến phút 60, Jamie Lynch mới có thể gỡ 1-2.

Nam Định- Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (2-0): Các trụ cột như Phi Sơn, Quách Tân và Thanh Trung không thể thi đấu do chấn thương. Trận cầu 6 điểm trên sân Thiên Trường giữa Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về chủ nhà. Đội bóng Núi Hồng chỉ cầm bóng chưa đến 40%, tung ra được đúng 2 cú sút trúng đích, “lá chắn thép” Janclesio có trận đấu đáng quên khi đánh đầu phản lưới nhà. Những cái tên Văn Công, Trung Học, Machado, Xuân Toàn thi đấu thiếu kết dính, không thể cầm nhịp được lối chơi. Nên các học trò của huấn luyện viên Thành Công thua thêm 1 bàn nữa là điều dễ hiểu. Đây là trận đấu phải khen cho tài cầm quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt của Nam Định.

Sông Lam Nghệ An- Viettel (0-1): Có tới 5 sự thay đổi ở đội hình xuất phát trong trận này so với trận hoà SHB Đà Nẵng, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An cầm bóng nhiều nhưng 2 tiền đạo Văn Đức, Olaha không thể tiếp cận khung thành thủ môn Nguyên Mạnh. Phía đội khách Nguyễn Hoàng Đức cũng không có tên trong đội hình xuất phát, nhưng Khắc Ngọc, Geovane, Nhâm Mạnh Dũng… vẫn thi đấu khởi sắc. Hiệp 2, huấn luyện viên Huy Hoàng quyết định đưa Oseni vào sân thế chỗ Xuân Tiến để đá cặp với Olaha. Nhưng cặp ngoại binh của Sông Lam Nghệ An thi đấu thừa sức mạnh nhưng thiếu sự tinh tế, sáng tạo cần thiết nên không gây khó cho đội khách.

Khi thể lực giảm, Khắc Ngọc đã có cú đá phạt để Đức Chiến bật cao đánh đầu chuyền bóng hợp lý cho Hoàng Minh ghi bàn. Thủ môn Văn Hoàng xuất tướng không hợp lý đã khiến Sông Lam Nghệ An trận thứ 5 không có chiến thắng, xa dần mục tiêu tốp 3.

Hà Nội- Bình Dương (5-1): Hà Nội FC đã chạm 1 tay vào Cúp vô địch khi có cơn mưa bàn thắng vào Bình Dương được đánh giá yếu hơn. Những cái tên Xuân Tú (30’), Lucao (48’, 54’), Tuấn Hải (64’), Tonci (90’+3) đã ghi tên mình trên bảng điện tử. Chút buồn cho đội chủ nhà khi Siladji phải rời sân sớm vì chấn thương. Với khoảng cách 6 điểm, Văn Quyết và các đồng đội đã rất gần chức vô địch.