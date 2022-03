Vòng chung kết U19 Quốc gia 2022: SLNA đối đầu với Hà Nội

Theo kết quả bốc thăm, nhà đương kim vô địch U19 PVF Hưng Yên sẽ cùng bảng A với các đội U19 gồm HAGL, Viettel, Long An.

Tại bảng B, các đội gồm Đồng Tháp, Sông Lam Nghệ An, Bình Định và Hà Nội. Ở bảng C, đội đương kim Á quân U19 Nutifood sẽ cùng bảng với các đội U19 gồm Thanh Hóa, B.Bình Dương, Sài Gòn FC. Đáng chú ý, U19 Nutifood sẽ do HLV Guillaume Graechen – người vừa giúp U21 Nutifood vô địch U21 Quốc gia đảm nhiệm.

Kết quả bốc thăm chia bảng Vòng chung kết U19 Quốc gia 2022. Ảnh: Bá Tuấn Theo lịch thi đấu tại bảng B, trận đấu mở màn của U19 SLNA là trận gặp U19 Đồng Tháp vào lúc 14h30 ngày 23/3. Sau đó, thầy trò HLV Đinh Văn Dũng gặp U19 Hà Nội 2 vào ngày 26/3 và khép lại vòng bảng gặp U19 Bình Định vào ngày 29/3.



Trước đó, U19 SLNA giành quyền tham dự Vòng chung kết với tư cách nhất bảng B. Trong lịch sử giải đấu, SLNA vẫn đang là đội bóng có số lần vô địch nhiều nhất với 5 lần vào các năm 1999, 2001, 2004, 2005, 2006. Trong suốt 17 năm qua, đội bóng xứ Nghệ đều lỡ hẹn với chức vô địch U19 Quốc gia.

Cũng như đội bóng xứ Nghệ, U19 Hà Nội cũng đang nắm giữ nhiều lần vô địch giải U19 Quốc gia với con số 5 vào các năm 2011, 2014, 2016, 2017, 2019.

U19 SLNA sẽ đối đầu với U19 Hà Nội tại vòng chung kết U19 QG 2022. Ảnh: Hải Hoàng Năm nay, U19 SLNA tiếp tục sở hữu dàn cầu thủ trẻ đầy tài năng và là tuyển thủ của ĐT U17, U19 Việt Nam như Hồ Văn Cường, Phan Duy Hào và nhiều cầu thủ trẻ từng vô địch U17 Quốc gia 2020 khác như thủ môn Chu Văn Tấn, Nguyễn Cảnh Tiệp, Hoàng Cảnh, Trần Ngọc Dũng, Nguyễn Văn Sơn, Lê Văn Quý, Trần Nam Hải, Đặng Bá Hà, Nguyễn Công Huy, Nguyễn Hải Đăng, Đào Ngọc Tú, Nguyễn Văn Bảy… . Thành phần BHL SLNA bao gồm những HLV như Đinh Văn Dũng, HLV Lê Mạnh Hùng... Đội bóng Thủ đô sẽ có đầy đủ những cái tên tốt nhất như Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Giản Tân, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đức Anh, Dương Văn Quyết, Nguyễn Trung Thành, Phan Lạc Dương. Đây hứa hẹn là thách thức không nhỏ cho SLNA ở Vòng chung kết.

Theo lịch thi đấu dự kiến đã được VFF công bố, Vòng chung kết sẽ có tổng cộng 25 trận đấu và sẽ thi đấu với mật độ rất dày vòng đấu bảng 3 ngày/trận, từ tứ kết, bán kết và chung kết thi đấu 2 ngày/trận.