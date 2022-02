VSIP Nghệ An: Khu công nghiệp đô thị và dịch vụ đẳng cấp

Toàn cảnh Khu Công nghiệp VSIP. Ảnh: Trân Châu

Là nhà phát triển Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam, luôn đặt mục tiêu phát triển bền vững lên hàng đầu, Dự án VSIP Nghệ An đã được thiết kế và phát triển theo hướng sạch và xanh nhằm mang đến một môi trường làm việc và sinh sống lý tưởng cho người lao động, kỹ thuật viên, kỹ sư, các nhà quản lý và các chuyên gia.

Khu công nghiệp xanh

Dự án Khu Công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An tọa lạc tại cửa ngõ phía Tây thành phố Vinh, cách sân bay Vinh chỉ 5 km, trung tâm thành phố Vinh khoảng 4km với các tuyến đường huyết mạch bao quanh như QL1A, QL46A, QL46B và Đại lộ Vinh - Cửa Lò. VSIP Nghệ An được long trọng khởi công ngày 16/9/2015 với sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai Chính phủ Việt Nam và Singapore. Dự án có tổng diện tích 750ha, trong đó đất Khu Công nghiệp là 368ha đã mang đến tỉnh Nghệ An nói riêng và các tỉnh Bắc Trung Bộ nói chung một khu liên hợp Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ với chất lượng hoàn toàn khác biệt mang tầm quốc tế.

Trong quá trình phát triển, VSIP đã chuyển mình từ một KCN truyền thống trở thành Khu liên hợp Công nghiệp - Đô thị, Dịch vụ có quy hoạch tổng thể đồng bộ theo hướng phát triển sạch và xanh, tiêu chuẩn Singapore tại Việt Nam. Để có được môi trường đầu tư hấp dẫn tại VSIP Nghệ An như hiện nay, sự đồng hành hỗ trợ từ chính quyền các cấp của tỉnh Nghệ An đóng vai trò rất quan trọng bên cạnh sự nỗ lực của VSIP Nghệ An.

Tính đến ngày 15/12/2021, Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An đã thu hút 30 dự án đầu tư (trong đó có 14 dự án FDI) với diện tích đất cho thuê 131,34 ha (trên tổng diện tích đất xây dựng nhà máy 263,23ha), đạt tỷ lệ lấp đầy 49,9% (dự kiến thu hút khoảng hơn 40.000 lao động địa phương); tỷ suất đầu tư bình quân của dự án thứ cấp trong Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An đạt khoảng 115,08 tỷ đồng/ha.

Nhà máy IMS ở Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: P.V

Trong đó, 20 dự án đầu tư đã đi vào hoạt động, tạo việc làm bước đầu cho hơn 12.838 lao động địa phương, 2 nhà đầu tư khác đang xây dựng nhà máy và 7 nhà đầu tư còn lại đã hoàn thành thủ tục đầu tư và đang thực hiện thủ tục quy hoạch để triển khai xây dựng. Hiện tại VSIP Nghệ An đang đi đến giai đoạn đàm phán với một số nhà đầu tư trên diện tích khoảng 16,44ha đất Khu Công nghiệp giai đoạn 1 và khoảng 40ha đất KCN giai đoạn 2, dự kiến ký kết thỏa thuận thuê đất vào quý 4/2021 (nâng tỉ lệ lấp đầy lên tới khoảng 71% vào cuối năm 2021).

Hiện có một số nhà đầu tư nước ngoài với nhu cầu thuê đất diện tích lớn từ Hong Kong, Singapore, Đài Loan (từ 30ha - 60ha) và một số nhà đầu tư ngành nghề kỹ thuật cao cũng đã nhiều lần đến tìm hiểu đầu tư tại Khu CN VSIP Nghệ An giai đoạn 2 đang tiến hành san lấp mặt bằng và phát triển hạ tầng. Dự kiến đến quý 2/2022 sẽ lấp đầy toàn bộ diện tích đất Khu Công nghiệp của dự án.

Khu đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An - Phong cách sống Singapore trong lòng khu công nghiệp

Khu Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An là dự án Khu đô thị đẳng cấp và sang trọng được thiết kế theo phong cách hiện đại, xanh và lấy con người làm trung tâm. Với diện tích giai đoạn 1 khoảng 83 ha, dự án sẽ mang đến một trải nghiệm về phong cách sống mới và tiện nghi phù hợp với nhu cầu được sống trong môi trường hiện đại, an toàn cùng với tiện ích đa dạng và hài hòa với thiên nhiên của con người Nghệ An. Bên cạnh đó, với chi phí hợp lý cùng với hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, hứa hẹn mang đến một không gian ở, sinh hoạt, giao tiếp cộng đồng, vui chơi giải trí hấp dẫn cho người dân nơi đây, đưa Khu đô thị VSIP Nghệ An có thể sánh ngang với những khu đô thị hiện đại, đẳng cấp ở Việt Nam và trên thế giới.

Văn phòng Công ty TNHH VSIP Nghệ An. Ảnh: Trân Châu

Hiện tại, công viên VSIP Nghệ An đang được phát triển với diện tích 2,6 ha do các nhà tư vấn từ Malaysia và Singapore thiết kế với triết lý lấy hình ảnh gia đình làm chủ đạo. Ngoài hệ thống mảng xanh tươi mát, đài phun nước nghệ thuật với hệ thống đèn laser hiện đại, khu vui chơi cho trẻ em, sân khấu ngoài trời, trang thiết bị tập thể dục ngoài trời,... sẽ mang đến nhiều không gian vui chơi, giải trí, thư giãn cho mọi người dân với mọi lứa tuổi.

Liền kề khu công viên VSIP Nghệ An là khu phố mua sắm và ẩm thực. Các căn nhà liền kề của Khu Đô thị VSIP Nghệ An sẽ được xây dựng trong khu dân cư khép kín với nhiều tiện ích như bảo vệ an ninh 24/7; câu lạc bộ với bể bơi, phòng gym trong nhà, phòng sinh hoạt cộng đồng và nhiều tiện ích khác.

Phối cảnh khu đô thị Đô thị VSIP Nghệ An. Ảnh; P.V



Hiện trong giai đoạn 1, Khu đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An đang trong quá trình dần hoàn thiện, hệ thống hạ tầng kỹ thuật liên quan đã được xây dựng; cùng với hệ thống đồng bộ cây xanh, thảm cỏ và các loại cây tạo bóng mát đa dạng và phong phú mang đến một không gian tươi mát, trong lành. Khu đô thị mới VSIP Nghệ An hứa hẹn sẽ là một điểm nhấn của thành phố Vinh trong tương lai.

VSIP là nhà phát triển Khu Công nghiệp, đô thị và dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam và là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế tốt đẹp giữa Việt Nam và Singapore.

Tập đoàn VSIP đang vận hành, xây dựng và phát triển mở rộng thêm nhiều dự án khu công nghiệp trên cả nước hơn nữa góp phần vì sự phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương nơi các dự án VSIP đang hoạt động.

Tháng 11/2020, VSIP Nghệ An vinh dự trở thành một trong những khu công nghiệp đầu tiên tại Nghệ An đạt cả ba chứng nhận ISO 9001:2015, 14001:2015 và 45001:2018; và cũng là khu công nghiệp đầu tiên được cấp Giấy chứng nhận này tại Việt Nam bởi SGS Việt Nam, thành viên của Tập đoàn SGS SA, một tổ chức hàng đầu thế giới về giám định, thử nghiệm và chứng nhận.