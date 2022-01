VSIP Nghệ An trao tặng gần 500 suất quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Hưởng ứng Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Nhâm Dần 2022 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, chiều 13/1, Công ty TNHH VSIP Nghệ An đã trao tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên; Ông Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An. Ảnh: Lê Thanh

Dịp này, Công ty TNHH VSIP Nghệ An trao tặng gần 500 suất, mỗi suất quà bằng hiện vật trị giá 500 nghìn đồng cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, thành phố Vinh (tại xã Hưng Tây 200 suất quà; thị trấn Hưng Nguyên 100 suất quà; xã Hưng Đạo 50 suất quà; xã Hưng Chính 100 suất quà).

Ngoài ra, Công ty dành 40 suất quà trao tặng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc.

Ông Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Tổng Giám đốc Công ty VSIP Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Thanh Công ty TNHH VSIP Nghệ An đi vào hoạt động từ năm 2015, đến nay, Khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An thu hút 30 nhà đầu tư thứ cấp với tổng số vốn hơn 500 triệu USD, dự kiến thu hút khoảng 35.000 - 40.000 việc làm. Hiện đã có 20 dự án đi vào hoạt động với tổng số vốn đăng ký hơn 13.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 12.800 lao động địa phương.



Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên và Công ty TNHH VSIP Nghệ An trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hưng Tây. Ảnh: Lê Thanh

Trong những năm qua, cùng với việc tập trung xây dựng phát triển hạ tầng, kêu gọi thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp VSIP tại Nghệ An, Công ty TNHH VSIP Nghệ An luôn quan tâm đến các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội.

Công ty TNHH VSIP Nghệ An trao quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hưng Chính, thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Lê

Đây là hoạt động thường niên của Công ty TNHH VSIP Nghệ An trong dịp Tết đến, Xuân về nhằm thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, cũng như tấm lòng sẻ chia, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn của các địa phương nơi có dự án triển khai được đón Tết Nhâm Dần đầy đủ, ấm áp hơn.