VSIP - Nhà phát triển khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ hàng đầu ở Việt Nam

Dự án VSIP Nghệ An đã được thiết kế và phát triển theo hướng sạch và xanh nhằm mang đến một môi trường làm việc và sinh sống lý tưởng cho người lao động, kỹ thuật viên, kỹ sư, các nhà quản lý và các chuyên gia.

Tỷ lệ lấp đầy đạt 97%

Dự án Khu Công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An tọa lạc tại cửa ngõ phía Tây TP Vinh, cách sân bay Vinh chỉ 5 km, trung tâm thành phố Vinh khoảng 4km với các tuyến đường huyết mạch bao quanh như QL1A, QL46A, QL46B và Đại lộ Vinh - Cửa Lò.

Nhà máy Matsuoka (Nhật Bản) ở Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Trân Châu

Tính đến tháng 12/2023, Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An đã thu hút 42 nhà đầu tư (44 dự án) với với diện tích đất cho thuê 243,45ha (trên tổng diện tích đất xây dựng nhà máy 250,63ha), đạt tỷ lệ lấp đầy 97% (dự kiến thu hút khoảng hơn 60.000 lao động địa phương). Tổng vốn đầu tư vào đây đạt 23.497 tỷ đồng (tương đương 1.012,8 triệu USD), có 24 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) ở đây với tổng vốn đăng ký 948,4 triệu USD.

Hiện có 41 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó, 27 dự án đầu tư đã đi vào hoạt động, tạo việc làm bước đầu cho gần 16.000 lao động địa phương, 7 nhà đầu tư khác đang xây dựng nhà máy và 9 nhà đầu tư còn lại đã hoàn thành thủ tục đầu tư và đang thực hiện thủ tục quy hoạch để triển khai xây dựng. Các nhà đầu tư đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Hồng Kong, Đài Loan, Thụy Điển đã đến đây và yên tâm đổ vốn đầu tư.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An hiện nay. Ảnh: Trân Châu

“Tôi chắc chắn rằng khi quý vị tới tham quan KCN VSIP Nghệ An, đi dọc theo các trục đường chính trong KCN, chắc chắn quý vị cũng sẽ cảm nhận được sự thay đổi liên tục của cảnh quan hai bên những đường này. Thật vậy, trong hai năm 2022, 2023, VSIP Nghệ An đã khoác lên mình một diện mạo mới với hàng loạt nhà máy được xây dựng và mọc lên, đó là nhà máy của tập đoàn Luxshare, nhà máy may của Tập đoàn Matsuoka (Nhật Bản), hệ thống nhà xưởng xây sẵn cho thuê của Tập đoàn BW Industrial; công trình nhà máy sản xuất Điện tử - Cơ khí chính xác và khu ký túc xá cho các công nhân và chuyên gia tổng vốn đầu tư 200 triệu đô của Tập đoàn Everwin Prevcision Hồng Kông...và nhiều nhà máy khác đang xây dựng. Chúng tôi đang triển khai dự án VSIP Nghệ An 2 vào năm 2024 với tổng diện tích 500ha đất công nghiệp tại huyện Diễn Châu”- Ngài Teng Wel Hong - Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An cho biết.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm nhà máy Lux share ict ở Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trong quá trình phát triển, VSIP đã chuyển mình từ một KCN truyền thống trở thành Khu liên hợp Công nghiệp - Đô thị, Dịch vụ có quy hoạch tổng thể đồng bộ theo hướng phát triển sạch và xanh, tiêu chuẩn Singapore tại Việt Nam, có sự kết hợp các yếu tố con người, môi trường và sản xuất công nghiệp với tầm nhìn phủ xanh và những hoạch định chiến lược kiên định vì một sự phát triển bền vững chung cho cả cộng đồng. Do đó, song song với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn chỉnh và hiện đại được hoàn thiện trước khi khách hàng đi vào hoạt động (hệ thống đường, cấp điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải, PCCC…) yếu tố xanh còn được thể hiện rõ nét trong quá trình thiết kế và phát triển của Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An, giúp tạo ra hình ảnh một KCN thân thiện với môi trường. Các yếu tố này chính là một lợi thế cạnh tranh độc đáo của VSIP trong quá trình thu hút các nhà đầu tư trên khắp thế giới đến với Nghệ An.

Ảnh về vị trí của khu công nghiệp VSIP. Ảnh: CSCC

Môi trường sống lý tưởng của chuyên gia và người lao động

Khu đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An - Phong cách sống Singapore trong lòng khu công nghiệp Toạ lạc tại tại cửa ngõ phía Tây TP Vinh, cách trung tâm TP Vinh chưa đầy 5 km, và có thể kết nối linh hoạt với cụm công trình trọng điểm của thành phố bằng đại lộ Vinh – Hưng Tây hiện đại hoặc Quốc lộ 46A, VSIP Nghệ An là Dự án Khu đô thị đẳng cấp và sang trọng được thiết kế theo phong cách hiện đại, xanh và lấy con người làm trung tâm.

Khu Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An là dự án Khu đô thị đẳng cấp và sang trọng được thiết kế theo phong cách hiện đại, xanh và lấy con người làm trung tâm. Với diện tích Giai đoạn 1 khoảng 83 ha, dự án sẽ mang đến một trải nghiệm về phong cách sống mới và tiện nghi phù hợp với nhu cầu được sống trong môi trường hiện đại, an toàn cùng với tiện ích đa dạng và hài hòa với thiên nhiên của con người Nghệ An Bên cạnh đó, với chi phí hợp lý cùng với hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, là không gian ở, sinh hoạt, giao tiếp cộng đồng, vui chơi giải trí hấp dẫn cho người dân nơi đây, đưa Khu đô thị VSIP Nghệ An có thể sánh ngang với những khu đô thị hiện đại, đẳng cấp ở Việt Nam và trên thế giới. Ở đây có công viên VSIP Nghệ An do Malaysia và Singapore thiết kế mang đến nhiều không gian vui chơi, giải trí, thư giãn cho mọi người dân với mọi lứa tuổi.

Liền kề khu công viên VSIP Nghệ An là khu phố mua sắm và ẩm thực. Các căn nhà liền kề của Khu đô thị VSIP Nghệ An sẽ được xây dựng trong khu dân cư khép kín với nhiều tiện ích như bảo vệ an ninh 24/7; câu lạc bộ với bể bơi, phòng gym trong nhà, phòng sinh hoạt cộng đồng hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm sống hoàn toàn khác biệt.

Khu công nghiệp VSIP Thọ Lộc đang được đầu tư ở Nghệ An. Ảnh: P.V

Để có được môi trường đầu tư hấp dẫn tại VSIP Nghệ An như hiện nay, sự đồng hành hỗ trợ từ chính quyền các cấp của tỉnh Nghệ An đóng vai trò rất quan trọng bên cạnh sự nỗ lực của VSIP Nghệ An. Các nhà đầu tư trong đó có VSIP đánh giá cao sự đồng hành của chính quyền địa phương trong việc dành thời gian, nguồn lực, quan tâm giải quyết các khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư, tập trung tối đa các nguồn lực để đầu tư nâng cấp hệ thống cảng biển, đường bộ và các hệ thống hạ tầng giao thông nhằm đảm bảo kết nối, cung cấp điều kiện cần thiết cho các nhà đầu tư để VSIP Nghệ An hôm nay trở thành một điểm đến hấp dẫn.