VSIP tăng vốn đầu tư hơn 1.854 tỷ đồng vào Nghệ An

Chiều 25/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 12/2020 nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí đại diện một số ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, ngành liên quan. Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ cho ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu Công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An với 3 nội dung: Thông tin nhà đầu tư, tổng vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình.



Đối với tổng vốn đầu tư, Công ty TNHH VSIP Nghệ An đề nghị bổ sung vốn đầu tư giai đoạn 2 khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ với số vốn là 1.854,834 tỷ đồng.

Trong đó, vốn đầu tư giai đoạn 2 dành cho khu công nghiệp là hơn 702 tỷ đồng và cho khu đô thị, dịch vụ là hơn 1.152 tỷ đồng. Như vậy, sau khi điều chỉnh, tổng vốn đầu tư của toàn dự án (giai đoạn 1 và 2) là 3.512,714 tỷ đồng, tương đương 157,97 triệu USD.

Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Hồ Ngọc Bảo trình bày Tờ trình về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu Công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Duy Trong đó, vốn đầu tư giai đoạn 1 cho Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ là 1.657,88 tỷ đồng, tương đương 76,4 triệu USD. Vốn đầu tư giai đoạn 2 cho Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ là 1.854,834 tỷ đồng, tương đương 81,57 triệu USD. Theo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, đến thời điểm điều chỉnh, tổng vốn Dự án Khu Công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An đã thực hiện hơn 1.373,611 tỷ đồng, đạt 83% tổng vốn đầu tư đăng ký. Hiện nay, nhà đầu tư bắt đầu triển khai san lấp mặt bằng giai đoạn 2 khu công nghiệp.

Dự án Khu Công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An do nhà đầu tư là Công ty TNHH VSIP Nghệ An làm chủ đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam cấp lần đầu ngày 30/6/2015.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Dự án đầu tư, xây dựng, khai thác, quản lý, kinh doanh khu công nghiệp, khu công nghệ, khu kho vận, công viên phần mềm, khu phức hợp thương mại, dịch vụ, nhà ở nằm trong tổng thể dự án trên tổng diện tích 750 ha. Trong đó, đất xây dựng khu công nghiệp là 367,6 ha và đất xây dựng khu đô thị, dịch vụ, thương mại và nhà ở là 382,4 ha.



Tính đến tháng 10/2020, tại khu công nghiệp của VSIP Nghệ An đã có 22 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn là 6.440,89 tỷ đồng.