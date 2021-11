VSIP tăng vốn để tiếp tục đầu tư khu đô thị, dịch vụ tại Nghệ An

(Baonghean.vn) -Hiện Khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An đã có 20 dự án đầu tư đã đi vào hoạt động, tạo việc làm bước đầu cho hơn 11.800 lao động địa phương, có 3 nhà đầu tư khác đang xây dựng nhà máy và 7 nhà đầu tư đang tìm hiểu đầu tư.

(Baonghean.vn) - Từ đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát đã làm ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế toàn cầu, nhất là lĩnh vực thu hút đầu tư. Tuy nhiên, tại Nghệ An, khu đô thị VSIP vẫn nỗ lực thu hút đầu tư đạt kết quả khả quan.

(Baonghean.vn) - Được xác định là một trong những dự án động lực của tỉnh, KCN VSIP Nghệ An hiện thu hút nhiều dự án lớn; đã và đang tạo hàng nghìn cơ hội việc làm với môi trường làm việc lý tưởng, thu hút đông đảo lao động trong và ngoài tỉnh.

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất với đề xuất của Công ty TNHH VSIP Nghệ An bổ sung vốn đầu tư giai đoạn 2 Khu Công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An 1.854,834 tỷ đồng.