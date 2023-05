VTV Digital trao đổi kinh nghiệm sản xuất, phát triển nội dung trên nền tảng số với Báo Nghệ An

VTV Digital là đơn vị trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam, có chức năng chủ trì sản xuất, phát triển, kinh doanh nội dung số, sản phẩm số trên các hạ tầng truyền dẫn VTV và các hạ tầng truyền dẫn đa phương tiện khác (viễn thông, Internet, không gồm các kênh sóng của VTV).

Đơn vị cũng sản xuất, khai thác các chương trình truyền hình có yếu tố tin tức theo dòng chảy thời gian, chương trình văn hóa, xã hội; thông tin tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.

Trong thời gian hai ngày (10,11/5), các cán bộ của VTV Digital tập huấn, trao đổi kinh nghiệm cho cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An về kỹ năng sản xuất và phân phối nội dung trên nền tảng số.

Hiện nay, Báo Nghệ An đang thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng toàn diện Báo Nghệ An và chuyển đổi số giai đoạn 2022- 2027, có tính đến năm 2030”. Các nội dung của Báo Nghệ An đã được phân phối trên các nền tảng mạng xã hội: Facebook, TikTok, YouTube và dịch vụ cung cấp nhạc, podcast, video kỹ thuật số Spotify...

Chương trình tập huấn được Đảng ủy, Ban Biên tập và Chi hội Nhà báo Báo Nghệ An tổ chức nằm trong lộ trình tiếp tục trang bị, nâng cao kỹ năng sản xuất và phân phối nội dung trên các nền tảng số cho phóng viên, biên tập viên; góp phần cao hiệu quả chuyển đổi số Báo Nghệ An; cũng như hiệu quả truyền thông của các ấn phẩm, sản phẩm báo chí do Báo Nghệ An sản xuất.