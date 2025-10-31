VTVcab và Charm Group hợp tác chiến lược: Mục tiêu 100 tỷ đồng VTVcab và Charm Group chính thức ký kết hợp tác toàn diện, kết hợp thế mạnh truyền thông, nội dung, bảo hiểm và bán chéo sản phẩm, hướng tới mục tiêu doanh thu 100 tỷ đồng trong năm đầu tiên.

Cộng hưởng hệ sinh thái đa ngành

Ngày 31/10 tại Hà Nội, Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) và Tập đoàn Charm Group đã chính thức ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược toàn diện. Sự kiện này mở ra một giai đoạn hợp tác sâu rộng, cộng hưởng thế mạnh của hai bên trong các lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, sản xuất nội dung, bảo hiểm và bán chéo sản phẩm.

Theo thỏa thuận, VTVcab và Charm Group sẽ hợp tác để phát triển mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo và bảo hiểm. Đây cũng là nền tảng để hai bên phát triển các chương trình sản xuất nội dung và truyền thông chung, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu cho cả hai.

VTVcab và Charm Group ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược toàn diện

Với thế mạnh trong các lĩnh vực kinh doanh đa dạng, Charm Group sẽ mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, cung cấp các giải pháp truyền thông hiện đại và sản phẩm bảo hiểm, tạo ra một nền tảng vững chắc để phục vụ cộng đồng và khách hàng.

Tầm nhìn chung và kỳ vọng đột phá

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Huy Năm, Tổng Giám đốc VTVcab, chia sẻ: "VTVcab sở hữu một hệ sinh thái mạnh mẽ về nội dung, nền tảng, công nghệ và khán giả. Chúng tôi tin tưởng với thế mạnh của VTVcab kết hợp cùng hệ sinh thái của Charm Group, không chỉ mở ra cơ hội mới để phát triển các sản phẩm và dịch vụ đa dạng, góp phần vào sự phát triển bền vững của hai thương hiệu, mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cộng đồng."

Về phía đối tác, bà Liêu Thị Phượng, Tổng Giám đốc Charm Group, cho biết: "Charm Group, với các lĩnh vực đa ngành từ bất động sản, trang sức, thương mại dịch vụ - nông sản thực phẩm đến chăm sóc sức khỏe, luôn tìm kiếm những đối tác chiến lược. Chúng tôi nhìn thấy ở VTVcab sự tương đồng về tầm nhìn và khát vọng vươn xa. Sự cộng hưởng này không chỉ giúp chúng tôi tối ưu hóa hoạt động truyền thông, mà còn kiến tạo nên những sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp, tiện ích nhất để phục vụ cộng đồng."

Tổng Giám đốc VTVcab Bùi Huy Năm và Tổng Giám đốc Charm Group Liêu Thị Phượng nhấn mạnh sự tương đồng về tầm nhìn và khát vọng giữa hai đơn vị.

Kế hoạch chi tiết và mục tiêu doanh thu

Các dự án chung giữa VTVcab và Charm Group được kỳ vọng sẽ tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cho người tiêu dùng, bao gồm các chương trình truyền thông sáng tạo, các gói bảo hiểm toàn diện và những hoạt động cộng đồng thiết thực. Việc mở rộng mạng lưới quảng cáo, sản xuất nội dung và bán chéo sản phẩm sẽ tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và khách hàng, tạo ra một môi trường kinh doanh hiệu quả và bền vững.

Hai bên đã xây dựng kế hoạch chi tiết và sẽ triển khai ngay sau lễ ký kết. Mục tiêu doanh thu trong năm đầu tiên của sự hợp tác này được đặt ra là 100 tỷ đồng và dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong các năm tiếp theo.