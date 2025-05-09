Pháp luật Vụ án sản xuất kẹo Kera - khách hàng đã bị lừa dối như thế nào? Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ 33.201 hộp kẹo Kera thành phẩm; 7.470 hộp kẹo bán thành phẩm; 2.048 kg kẹo Kera; thu hồi 16,3 tỷ/17,5 tỷ đồng lợi nhuận các đối tượng thu được bất chính từ việc sản xuất, buôn bán sản phẩm kẹo Kera.

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 47/KLĐT-VPCQCSĐT-P3 đối với vụ án “Lừa dối khách hàng” và "Sản xuất hàng giả là thực phẩm"; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm Bản kết luận điều tra đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố đối với 5 bị can thuộc nhóm Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, gồm: Lê Tuấn Linh, Giám đốc, đại diện pháp luật; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng du mục), Chủ tịch HĐQT Công ty; Lê Thành Công, Giám đốc Công ty; Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog), thành viên Hội đồng Quản trị và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội “Lừa dối khách hàng”, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đề nghị truy tố 5 bị can về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” thuộc Công ty cổ phần Asia Life gồm: Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT; Phạm Thị Diễm Trinh, Trưởng phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm; Trần Thị Lệ Thu, Trưởng phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm; Nguyễn Thị Hồng Vy, Giám đốc; Trương Thị Lê, Trưởng phòng đảm bảo chất lượng kiêm Trưởng phòng kiểm tra chất lượng quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt giữ Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên và Phạm Quang Linh.

Kết quả điều tra, Cơ quan Công an xác định: Sản phẩm thực phẩm bổ sung Super Greens Gummies là sản phẩm của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt do Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng du mục), Chủ tịch HĐQT; Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), là cổ đông sáng lập, thành viên HĐQT thành lập, hợp tác cùng Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên, đều là các KOL nổi tiếng, có ảnh hưởng trên không gian mạng do Công ty CP Asia Life gia công, sản xuất (với giá 32.452 đồng/hộp).

Sản phẩm đã được Công ty Chị Em Rọt đăng ký nhãn hiệu kẹo "Kera" tại Cục Sở hữu trí tuệ từ ngày 18/12/2024, nội dung công bố, giới thiệu sản phẩm thể hiện kẹo Kera được làm từ 28,13% bột rau củ tự nhiên. Với mục đích tăng doanh thu, tối đa hóa lợi nhuận bán hàng, các đối tượng đã đăng tải thông tin, giới thiệu, quảng bá sản phẩm và bán hàng thông qua trang Facebook "KERA VIETNAM" và tài khoản Tiktok "KERA VIETNAM" (các tài khoản đều do Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt lập, quản lý), tài khoản Tiktok: "Hằng Du Mục" của Nguyễn Thị Thái Hằng, "Quang Linh Vlogs" của cá nhân Phạm Quang Linh.

Theo đó, nội dung quảng bá, giới thiệu, bán hàng do các đối tượng quảng cáo thể hiện: Kẹo Kera được làm từ 10 loại rau củ tự nhiên, có tác dụng bổ sung chất xơ thay rau, tốt cho tiêu hóa. Trong đó Phạm Quang Linh giới thiệu, quảng bá "1 viên tương ứng 1 đĩa rau luộc" để lôi kéo người tiêu dùng. Trong thời gian từ ngày 12/12/2024 đến ngày 14/3/2025, Công ty Chị Em Rọt đã bán 135.325 hộp kẹo Kera (với giá niêm yết 150.000 đồng/hộp) cho khoảng hơn 30.000 khách hàng, thu được số tiền 17.546.963.347 đồng.

Tuy nhiên, thực tế quá trình sản xuất kẹo Kera, Công ty CP Asia Life không sử dụng nguyên liệu rau củ tự nhiên mà mua nguyên liệu là các loại bột, chất phụ gia để sản xuất kẹo Kera, trong đó, hàm lượng bột rau chỉ chiếm tỉ lệ từ 0,61% đến 0,75% thấp hơn rất nhiều lần so với hàm lượng bột rau củ theo nội dung công bố (28,13%). Ngoài ra, Chủ tịch Công ty CP Asia Life còn chỉ đạo sử dụng chất Sorbitol 70% (chiếm tỷ lệ 35%), đường (chiếm tỷ lệ 12%) và nhiều chất phụ gia khác.

Mặc dù tỉ lệ thành phần chủ yếu là các chất trên nhưng các đối tượng nhưng không công bố cho người tiêu dùng biết để lừa người tiêu dùng về tính năng, tác dụng của sản phẩm kẹo Kera tốt cho tiêu hóa, nhuận tràng là từ việc bổ sung chất xơ tự nhiên từ rau củ quả. Trên thực tế, việc nhuận tràng là do tác dụng của chất Sorbitol có trong kẹo Kera (Sorbitol là chất phụ gia, tạo ngọt trong công nghiệp thực phẩm, đồng thời là nguyên liệu để sản xuất "thuốc xổ" chữa táo bón trong y học). Chính vì vậy, kẹo Kera được được xác định là hàng giả (giả về chất lượng), theo Kết luận giám định số 2483/KL-KTHS ngày 31/3/2025 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an.

Sau khi nhận được tin báo trên các phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt được Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) quảng cáo sai sự thật trên các nền tảng mạng xã hội, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của đồng chí Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức điều tra, xác minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc sản xuất, quảng bá kẹo Kera của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt trên nền tảng mạng xã hội.

Theo tài liệu điều tra, thực phẩm bổ sung kẹo rau củ Kera là sản phẩm của Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các cổ đông Công ty Chị Em Rọt hợp tác làm ăn chung, trong đó Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn, tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70% cổ phần. Sau khi ra mắt sản phẩm, Tiên cùng Nguyễn Thị Thái Hằng và Phạm Quang Linh đưa ra các thông tin không đúng sự thật, để phóng đại công dụng của sản phẩm.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ 33.201 hộp kẹo Kera thành phẩm; 7.470 hộp kẹo bán thành phẩm; 2.048 kg kẹo Kera; thu hồi 16,3 tỷ/17,5 tỷ đồng lợi nhuận các đối tượng thu được bất chính từ việc sản xuất, buôn bán sản phẩm kẹo Kera. Cơ quan Công an cũng xác định Hoa hậu Thùy Tiên hưởng tiền hoa hồng đến 7 tỷ đồng.