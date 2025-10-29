Thứ Tư, 29/10/2025
Vụ án Thái Thiên Phượng: Mẹ chồng cũ nhận 18 tháng tù giam

CTVX29/10/2025 16:32

Bà Lý Thụy Hương, mẹ chồng cũ của người mẫu Thái Thiên Phượng, bị kết án 18 tháng tù vì che giấu con trai. Thẩm phán nhận định hành vi này thể hiện sự "khinh thường pháp luật".

Diễn biến mới nhất trong vụ án chấn động Hong Kong

Trong phiên tòa ngày 28/10, Tòa án Hong Kong đã tuyên phạt bà Lý Thụy Hương, 66 tuổi, mẹ chồng cũ của người mẫu Thái Thiên Phượng, mức án 18 tháng tù giam về tội cản trở người thi hành công vụ. Bà bị kết tội đã cố tình che giấu nơi ở của con trai là Quảng Cảng Trí, nghi phạm chính trong vụ sát hại, sau khi người này bị truy nã.

Thẩm phán Trần Quảng Trì nhận định hành vi của bà Lý là "nuông chiều con cái một cách mù quáng" và thể hiện sự "khinh thường pháp luật". Theo phán quyết, bà Lý không chỉ che giấu con trai mà còn thuyết phục bà Trương Yến Hoa, mẹ ruột của nạn nhân, giữ im lặng về tung tích của Quảng Cảng Trí để gây khó khăn cho quá trình điều tra. "Nếu bị cáo sẵn sàng để công lý được thực thi... có lẽ nhiều điều bi thảm đã không xảy ra," thẩm phán nhấn mạnh. Do đã bị tạm giam 16 tháng, bà Lý Thụy Hương dự kiến sẽ sớm mãn hạn tù.

Người mẫu Thái Thiên Phượng trong một bức ảnh chân dung.
Người mẫu Thái Thiên Phượng. Ảnh: Tư liệu

Bối cảnh vụ án sát hại gây chấn động

Vụ án bắt đầu vào ngày 21/02/2023 khi gia đình báo tin người mẫu Thái Thiên Phượng, 28 tuổi, mất tích. Ba ngày sau, cảnh sát phát hiện các phần thi thể của cô tại một ngôi nhà thuê ở Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc). Hiện trường vụ án rất man rợ, các bộ phận cơ thể bị chặt nhỏ, một số được giấu trong tủ lạnh, trong khi hộp sọ và xương sườn được tìm thấy trong một nồi súp lớn. Cảnh sát cũng thu giữ máy cắt thịt và cưa điện, cho thấy một kế hoạch giết người có chủ đích.

Tranh chấp tài sản là động cơ chính

Cơ quan điều tra cho rằng động cơ của vụ án xuất phát từ tranh chấp một căn hộ cao cấp trị giá hàng triệu đô la Hong Kong tại Kadoorie Hill. Căn hộ này do Thái Thiên Phượng chi trả nhưng đứng tên bố chồng cũ của cô, ông Quảng Cầu. Mâu thuẫn được cho là đã nảy sinh khi cô có ý định bán bất động sản này.

Các nghi phạm và quá trình điều tra

Các nghi phạm chính bị cáo buộc tội giết người bao gồm chồng cũ Quảng Cảng Trí, anh trai chồng cũ Quảng Cảng Kiệt (tài xế riêng của nạn nhân), và cha chồng cũ Quảng Cầu. Cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 7 người liên quan, trong đó có bà Lý Thụy Hương, người tình của ông Quảng Cầu và hai người bạn của Quảng Cảng Trí.

Quảng Cảng Trí bị bắt giữ tại một bến tàu khi đang cố gắng bỏ trốn bằng đường biển. Kết quả giám định pháp y đã tìm thấy mẫu máu của Thái Thiên Phượng trong chiếc xe do Quảng Cảng Kiệt điều khiển.

Dòng người xếp hàng dài đến tiễn đưa người mẫu Thái Thiên Phượng tại Hong Kong.

Vụ án chính liên quan đến tội danh giết người vẫn đang trong quá trình xét xử. Ba nghi phạm Quảng Cảng Trí, Quảng Cảng Kiệt và Quảng Cầu có thể đối mặt với án tù chung thân theo luật pháp Hong Kong. Các phiên tòa tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra trong năm 2025.

