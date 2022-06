Vụ án xảy ra ở Cục Lãnh sự: Các bị can nhận hàng chục tỷ đồng

Vụ án Cục Lãnh sự đến nay đã khởi tố 7 bị can về tội nhận hối lộ, 3 bị can về tội đưa hối lộ. Qua điều tra cho thấy, các bị can đã nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn USD.

Tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2022, chiều 30/6, các phóng viên báo chí cũng quan tâm, đặt câu hỏi về vụ án tại Cục Lãnh sự và vụ Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Đến nay, việc đưa, nhận hối lộ tại vụ án Cục Lãnh sự như thế nào? Số tiền các bị can đưa, nhận hối lộ là bao nhiêu? Cách đây 1 tuần, đại diện Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết, đã gom đủ 2.100 tỷ đồng để trả cho nhà đầu tư nhưng đã chuyển vào số tài khoản của Cơ quan Công an. Liệu số tiền này có trả cho nhà đầu tư ngay hay không, hay chờ ra tòa xét xử?

Thiếu tướng Trần Thanh - Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra - Bộ Công an cho biết, vụ án Cục Lãnh sự đến nay đã khởi tố 7 bị can về tội "Nhận hối lộ", 3 bị can về tội "Đưa hối lộ".

"Đến nay, qua điều tra cho thấy, các bị can đã nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn USD. Tuy nhiên, vụ án đang trong giai đoạn điều tra nên việc xác định mỗi bị can đưa bao nhiêu, nhận bao nhiêu cần phải chờ kết luận cuối cùng", Thiếu tướng Trần Thanh thông tin và cho biết, quan điểm của Cục An ninh điều tra là tiếp tục điều tra làm rõ, xem xét trách nhiệm, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, bất cứ là ai, bất cứ nơi đâu, không có "vùng cấm", không có ngoại lệ...

Đối với vụ án Tân Hoàng Minh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, số tiền chiếm đoạt lên tới 8.000 tỷ đồng. Mặc dù vụ án đã được khởi tố điều tra, nhưng đến nay số lượng bị hại đến khai báo, xuất trình các chứng từ, làm việc với CQĐT mới chỉ đạt khoảng 50%.

"Vụ án này thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo nên chúng tôi tuân thủ tuyệt đối đường lối, quy định của pháp luật", đồng chí Phó Cục trưởng thông tin và bày tỏ mong muốn các nhà đầu tư đến cơ quan điều tra trình báo, cung cấp các tài liệu để cơ quan điều tra xử lý vụ án chính xác, triệt để.



Chia sẻ với tâm lý của các nhà đầu tư đang lo lắng về việc không biết có lấy được tài sản hay không, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành lý giải, nếu chi trả cho người dân bây giờ thì cũng chưa thể xác định có bao nhiêu người, số lượng ra sao, nên nếu chi trả thì không đúng. "Nhưng chúng tôi khẳng định, cơ quan điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ giải quyết minh bạch, bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư. Chúng tôi sẽ ưu tiên các nhà đầu tư cá nhân, các nhà đầu tư cứ yên tâm", Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu khẳng định.