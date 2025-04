Sức khỏe Vụ cơ sở Health Care Center bị người dân tố cáo: Sở Y tế Nghệ An từng xử phạt 35 triệu đồng Cơ sở Health Care Center, với ngành nghề kinh doanh là bán thực phẩm chức năng, dịch vụ tắm hơi, massage, bán lẻ mỹ phẩm, từng bị Sở Y tế Nghệ An xử phạt 35 triệu đồng vào năm 2024.

Như Báo Nghệ An đã đưa: Ngày 11/4/2025, bà Trần Thị Bích Vân (57 tuổi, ở khối 5, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên) đã có đơn gửi tới các cơ quan chức năng tố cáo cơ sở Health Care Center (có địa chỉ số 26C, đường Nguyễn Thái Học, thành phố Vinh) có các hành vi vi phạm pháp luật, gồm: Chiếm đoạt tài sản cá nhân; khám chữa bệnh không phép; mạo danh cơ sở y tế; xâm phạm tính mạng và sức khoẻ của công dân; cố ý gây thương tích; mạo danh cơ quan công an.

Cơ sở Health Care Center có địa chỉ tại số 26 C, đường Nguyễn Thái Học, thành phố Vinh. Ảnh: Thành Chung

Theo tìm hiểu của phóng viên, cơ sở Health Care Center tại địa chỉ nêu trên thuộc sở hữu của bà Nguyễn Phương Thanh. Bà Thanh được Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND TP. Vinh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với tên gọi “Hộ kinh doanh Cơ sở XK HTK Việt Nam”, hoạt động trong các lĩnh vực: bán thực phẩm chức năng, dịch vụ tắm hơi, massage và bán lẻ mỹ phẩm.

Theo Công văn số 3635/SYT-TTR ngày 28/10/2024 của Sở Y tế Nghệ An thì cơ sở Health Care Center từng bị xử phạt hành chính 35 triệu đồng. Ảnh: Thành Chung

Trong quá trình hoạt động, cơ sở Health Care Center từng bị Sở Y tế Nghệ An ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể, ngày 9/10/2024, Sở Y tế Nghệ An ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh về hành vi quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với số tiền 35 triệu đồng. Sở Y tế cũng buộc cơ sở xoá bỏ quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại trang Facebook: Khoa Ngoại cơ xương khớp – tỉnh Nghệ An từ ngày 9/10/2024.

Ngoài ra, Phòng Y tế TP. Vinh cũng đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu cơ sở hoạt động đúng theo các ngành nghề đã được cấp phép.

Cơ sở không xoá bỏ quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại trang Facebook Khoa Ngoại cơ xương khớp – tỉnh Nghệ An mà vẫn đăng tải thêm nội dung quảng cáo mới. Ảnh: Thành Chung

Tuy nhiên, cơ sở này không thực hiện việc gỡ bỏ quảng cáo như yêu cầu mà tiếp tục đăng tải thêm các nội dung mới có dấu hiệu vi phạm. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, đến thời điểm hiện tại, các nội dung quảng cáo khám, chữa bệnh trên trang Facebook “Khoa Ngoại cơ xương khớp – tỉnh Nghệ An” vẫn chưa bị xóa bỏ. Bên cạnh đó, cơ sở còn sử dụng một trang Facebook khác để quảng cáo dịch vụ, với mục đích thu hút bệnh nhân đến Health Care Center tại địa chỉ số 26C, đường Nguyễn Thái Học, TP. Vinh.

Các phương pháp điều trị được quảng cáo trên các trang này như: “Điều trị dứt điểm thoát vị đĩa đệm, thoái hóa xương khớp, đau nhức tê bì chân tay chỉ với một lần duy nhất, giá từ 499.000 đồng”, hay “phương pháp Kim Siêu Vi”... đều chưa được kiểm chứng về mặt khoa học và không được Bộ Y tế công nhận.

Cơ sở Health Care Center sử dụng thêm trang Facebook khác để quảng cáo dịch vụ khám, chữ bệnh. Ảnh: Thành Chung

Thông tin từ Sở Y tế Nghệ An: Cơ sở Health Care Center - Hộ kinh doanh Cơ sở XK HTK Việt Nam không thực hiện đăng ký, được cấp phép khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An... Người dân có nhu cầu khám, chữa bệnh cần đến các cơ sở y tế hợp pháp, đã được cấp phép hoạt động. Dấu hiệu nhận biết cơ sở hợp pháp là thông tin về số giấy phép hành nghề được ghi rõ trên biển hiệu, bảng quảng cáo của cơ sở. Nếu không có thông tin này, có thể xác định đó là cơ sở hoạt động không phép.