Pháp luật Vụ “máy hỏng 2 năm vẫn tán sỏi”: Khởi tố, bắt tạm giam 2 bác sĩ Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1977, Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu), và Bùi Ngọc Đức (SN 1974, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian từ ngày 28/3/2024 đến ngày 15/5/2024 và từ ngày 28/5/2024 đến ngày 31/12/2024, tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, máy tán sỏi Laser bị hỏng, không sử dụng được, nhưng bị can Hoàng và Đức vẫn chỉ định thực hiện thủ thuật nội soi tán sỏi trái quy trình, ghi nhận trên 255 hồ sơ bệnh án là đã thực hiện các kỹ thuật bằng máy Laser.

Trong đó, 235 hồ sơ thuộc đối tượng bảo hiểm y tế được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán số tiền hơn 273 triệu đồng, bệnh nhân cùng chi trả hơn 33 triệu đồng. 20 hồ sơ không thuộc bảo hiểm, bệnh nhân tự chi trả hơn 25 triệu đồng, đồng thời, bệnh viện đã chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật theo 255 hồ sơ số tiền hơn 60 triệu đồng.

Cơ quan điều tra tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 bác sĩ.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của hai bị can gây thiệt hại quỹ bảo hiểm y tế hơn 273 triệu đồng, gây thiệt hại tài sản của bệnh nhân hơn 59 triệu đồng, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, quyền lợi và sức khỏe của người bệnh, gây phản ứng tiêu cực trong dư luận.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.