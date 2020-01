Vũ 'nhôm' và nhiều cựu cán bộ chủ chốt Đà Nẵng hầu tòa

Ngày 2/1, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại TP Đà Nẵng. Trong số các bị cáo có Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, SN 1975); 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng là Trần Văn Minh (SN 1955) và Văn Hữu Chiến (SN 1954).

Tổng số bị cáo của vụ án này là 21 bị cáo. Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa phiên tòa và có 2 Kiểm sát viên cao cấp và một trung cấp tham gia giữ quyền công tố.

Ông Trần Văn Minh và Nguyễn Hữu Chiến.

Khu đất giá trị 11.300 tỷ được bán cho Vũ "nhôm" giá 87 tỷ đồng



Theo cáo trạng, Vũ "nhôm" lợi dụng mối quan hệ quen biết với các cựu quan chức Đà Nẵng để thâu tóm tổng cộng 22 nhà đất công sản, dự án bất động sản với giá rẻ hơn rất nhiều lần so với giá trị thực tế.

Nhờ sự tiếp tay của 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng là Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến, Vũ “nhôm” đã thâu tóm hàng loạt nhà đất công sản tại Đà Nẵng với nhiều “ưu đãi” như không qua đấu giá quyền sử dụng đất, áp đơn giá giao quyền sử dụng đất không đúng giá thị trường, giảm 10% tiền sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất, kinh doanh sang đất ở trái quy định...

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Vũ "nhôm" cùng nhóm cựu quan chức TP Đà Nẵng gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền là 22.047 tỷ đồng. Trong đó, điển hình như việc Vũ "nhôm" thâu tóm Dự án 29 ha Khu đô thị Quốc tế Đa Phước. Giá trị của dự án được định giá 11.322 tỷ đồng nhưng bằng nhiều thủ đoạn, Vũ "nhôm" chỉ tốn 87 tỷ đồng để thâu tóm dự án này.



Nhiều bị cáo là cán bộ chủ chốt của TP Đà Nẵng hầu tòa

Ngoài hai ông Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến, hầu tòa lần này còn nhiều bị cáo từng giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt của UBND TP Đà Nẵng. Điển hình như các bị can: Nguyễn Thanh Sang (SN 1957) - nguyên Phó GĐ Sở Tài chính Đà Nẵng; Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1957) - nguyên Phó GĐ Sở Tài chính Đà Nẵng; Nguyễn Điểu (SN 1958) - nguyên GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng; Trần Văn Toán (SN 1957) - nguyên Phó GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng; Lê Cảnh Dương (SN 1975) - nguyên GĐ Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng...

Trong số cựu quan chức Đà Nẵng nói trên, bản cáo trạng nhấn mạnh vai trò của ông Trần Văn Minh (Chủ tịch Đà Nẵng giai đoạn 2006 - 2011) và Văn Hữu Chiến (Chủ tịch Đà Nẵng giai đoạn 2011 - 2015) trong việc tiếp tay Vũ "nhôm" thâu tóm đất công sản, các dự án có quy mô lớn.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ.

Cụ thể, ông Trần Văn Minh đã ký 6 văn bản cho phép giảm 10% tiền sử dụng đất, cho phép chuyển đổi tên người nhận quyền sử dụng đất trái với các quy định của Chính phủ và các quy định của pháp luật về đất đai.



Ông Trần Văn Minh trực tiếp cùng các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội tại 6 trong 7 dự án bất động sản ở Đà Nẵng liên quan Vũ "nhôm") bao gồm: dự án 29 ha thuộc khu đô thị Quốc tế Đa Phước, dự án Công viên An Đồn (cũ), dự án Habour Ville, dự án khu dân cư An Cư 2 mở rộng và An Cư 3 mở rộng, dự án 3,77 ha đường Trường Sa, dự án 1,5 ha đường Trường Sa và dự án Phú Gia Compound, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 18.000 tỷ đồng.

Bên cạnh các dự án này, ông Minh cùng đồng phạm tiếp tay Vũ "nhôm" thâu tóm 15 trong số 18 nhà, đất công sản trái pháp luật gồm: số 2 Hải Phòng, số 37 Pasteur, 39 Pasteur, 106 Trần Phú, 7 Bạch Đằng, 20 Bạch Đằng, 36 Bạch Đằng, 38 Bạch Đằng mở rộng, 158 Bạch Đằng, 100 Bạch Đằng, 45 Nguyễn Thái Học, 47 Nguyễn Thái Học, 73 Nguyễn Thái Học, 57 Lê Duẩn, 319 Lê Duẩn, 22 Cô Giang, 34 Hoàng Văn Thụ. Hành vi của các bị can gây thiệt hại cho Nhà nước tại 18 nhà, đất công sản nêu trên với số tiền 2.100 tỷ đồng.

Người kế nhiệm ông Minh là ông Văn Hữu Chiến (Chủ tịch Đà Nẵng giai đoạn 2011 đến 2015). Trong giai đoạn làm Phó Chủ tịch Đà Nẵng, ông Chiến đã liên quan đến 19 nhà, đất công sản. Đến giai đoạn ông Chiến làm Chủ tịch Đà Nẵng, Cơ quan điều tra xác định ông này liên quan đến hai nhà đất công sản gồm 121 Phan Châu Trinh và 16 Bạch Đằng.

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 2 tuần, kể từ ngày 2/1/2020 và không nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật./.