Vụ tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A: Tạm giữ hình sự tài xế xe khách

Đại diện lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An xác nhận đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tâm (SN 1985), trú huyện Quảng Xương, Thanh Hóa là lái xe khách trong vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn huyện vào khoảng 5h sáng 16/3 làm 2 người tử nạn, 20 người bị thương. Được biết, Nguyễn Văn Tâm chỉ bị thương nhẹ sau vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng xác minh thông tin vụ tai nạn từ các nạn nhân. Ảnh: An Quỳnh

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn được xác định là do tài xế xe khách không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến vụ tai nạn.

"Hiện chúng tôi đã tạm giữ hình sự đối với lái xe khách nói trên. Xe khách này không có hộp đen nên việc truy tốc độ đối với xe này rất khó khăn. Lỗi của lái xe là không quan sát khi điều khiển phương tiện. Còn xe đầu kéo bị hư hỏng cũng đã nép bên lề đường. Qua kiểm tra về chất ma túy, nồng độ cồn không phát hiện. Hiện chúng tôi đang tạm giữ để điều tra làm rõ", lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc cho biết.

Nhiều nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: An Quỳnh

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết thêm, sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Nghi Lộc vào cuộc điều tra.

Chúng tôi đã chỉ đạo làm rõ về công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, xác định nồng độ cồn, bằng lái, khám phương tiện để xác định lỗi, tạm giữ hình sự,…", Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Trước đó, vào khoảng 5h ngày 16/3, chiếc xe khách mang BKS 36B - 034.12 do Nguyễn Văn Tâm điều khiển lưu thông hướng Thanh Hóa - Nghệ An, khi đến địa phận xã Nghi Thuận (Nghi Lộc), Quốc lộ 1A thì bất ngờ đâm vào đuôi xe đầu kéo mang BKS 37V - 0047, rơ moóc 37R-000.24 bị hỏng đỗ bên đường.

Cú va chạm kinh hoàng khiến chiếc xe khách bị biến dạng, nhiều người trên chiếc xe bị thương. Đến thời điểm hiện tại đã có 2 trường hợp tử vong được xác định là anh Nguyễn Văn Minh (SN 1961) trú tại Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội và bà Trần Thị Thạch (SN 1961, trú TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa).

Được biết, chiếc xe khách trên xuất phát từ TP Sầm Sơn, Thanh Hóa chở đoàn người đi lễ đền Hoàng Mười ở TP Vinh (Nghệ An) thì gặp nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.