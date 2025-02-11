Chủ Nhật, 2/11/2025
Vụ tấn công bằng dao trên tàu ở Anh: 9 người nguy kịch, cảnh sát chống khủng bố vào cuộc

Hoàng Bách 02/11/2025 17:25

Tối 1/11 (giờ địa phương), một vụ tấn công bằng dao nghiêm trọng đã xảy ra trên một chuyến tàu ở miền trung nước Anh, khiến 10 người phải nhập viện, trong đó 9 người trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm và tuyên bố đây là "sự cố nghiêm trọng".

rqzzciwp7njl7be5yj3t2wei5y.jpg
Đồ vật nằm vương vãi trên mặt đất tại Ga Huntingdon sau vụ đâm dao trên tàu, gần Cambridge, Anh, ngày 2/11. Ảnh: REUTERS

Tối 1/11, Cảnh sát Giao thông Anh (BTP) thông báo đã triển khai lực lượng sau khi nhận được tin báo về một vụ tấn công bằng dao lúc 19h42 (giờ địa phương). Vụ việc xảy ra trên chuyến tàu của công ty London North Eastern Railway (LNER) di chuyển từ thành phố Doncaster ở phía bắc đến ga King's Cross ở London.

Chuyến tàu đã phải dừng khẩn cấp ngoài kế hoạch tại ga Huntingdon, hạt Cambridgeshire. Lực lượng cảnh sát vũ trang đã được điều động đến ga, tiến vào tàu và bắt giữ hai nghi phạm.

Cơ quan chức năng cho biết 10 người đã được đưa đến bệnh viện, trong đó 9 người bị thương trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

BTP đã tuyên bố đây là "sự cố nghiêm trọng" và cho biết các sĩ quan chống khủng bố đang hỗ trợ cuộc điều tra. Trong một tuyên bố, Giám đốc Cảnh sát BTP, ông Chris Casey, gọi đây là "một vụ việc gây sốc" và cho biết lực lượng chức năng đang "tiến hành các cuộc điều tra khẩn cấp để xác định chuyện gì đã xảy ra".

Ông Casey cũng nhấn mạnh: "Ở giai đoạn đầu này, sẽ không phù hợp để suy đoán về nguyên nhân của vụ việc".

Các nhân chứng trên tàu mô tả lại cảnh tượng hỗn loạn. Một số hành khách cho biết, ban đầu họ "nghe thấy tiếng la hét" từ toa tàu phía dưới. Sau đó, một người đàn ông chạy xuống với vết thương chảy nhiều máu ở tay, hét lên rằng ai đó có dao.

Một nhân chứng khác nói với Sky News rằng ông tin rằng mình đã thấy một nghi phạm bị cảnh sát sử dụng súng điện khống chế trước khi bị bắt giữ.
Dịch vụ Cứu thương Đông Anh (EEAST) xác nhận đã huy động một lực lượng ứng phó quy mô lớn đến hiện trường, bao gồm "nhiều xe cứu thương, chỉ huy chiến thuật, Đội phản ứng khu vực nguy hiểm và các đội chăm sóc đặc biệt", cùng một số máy bay cứu thương.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đã mô tả vụ việc là "vô cùng đáng lo ngại". Trên mạng xã hội X, ông viết: "Tôi xin chia buồn với tất cả những người bị ảnh hưởng và cảm ơn các dịch vụ khẩn cấp vì phản ứng của họ".

Bộ trưởng Nội vụ Anh, bà Shabana Mahmood, cũng bày tỏ "vô cùng đau buồn khi biết về vụ đâm dao" và cho biết bà đang nhận được thông tin cập nhật thường xuyên về cuộc điều tra. Bà Mahmood cũng kêu gọi công chúng "tránh suy đoán ở giai đoạn đầu này".

Vụ việc đã gây ra "sự gián đoạn nghiêm trọng" trên toàn tuyến đường sắt Bờ biển phía Đông, một trong những tuyến đường sắt huyết mạch và tấp nập nhất của Vương quốc Anh, kết nối London với Scotland. Nhà điều hành LNER đã phát đi thông báo khẩn, khuyến cáo hành khách: "Lời khuyên của chúng tôi là 'Không di chuyển'. Vui lòng hoãn chuyến đi của bạn nếu có thể".

Theo Reuters, CNN
