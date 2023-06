Vụ tấn công tại Đắk Lắk: Bộ Công an thông tin về kết quả lấy lời khai

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Chiều 14/6, Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về kết quả điều tra, đấu tranh, lấy lời khai ban đầu trong vụ một số đối tượng dùng súng tấn công tại tỉnh Đắk Lắk.

- Trung tướng có thể cho biết, Bộ Công an nhận định, đánh giá gì về vụ việc một nhóm đối tượng nổ súng vào trụ sở Ủy ban nhân dân hai xã của huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11/6 vừa qua?

Trung tướng Tô Ân Xô: Bộ Công an đánh giá vụ việc xảy ra tại huyện Cư Kuin vào ngày 11/6 là hành vi gây mất an ninh, trật tự nghiêm trọng, có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính. Nhóm đối tượng này đã bắn chết Bí thư xã Ea Ktur, Chủ tịch xã Ea Tiêu, 4 cán bộ Công an, 3 người dân, làm bị thương một số người khác. Khi xông vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã, chúng đập vỡ cửa kính, bắn cán bộ, tiếp tục dùng vũ khí thô sơ tấn công tước đoạt mạng sống của nạn nhân và ném bom xăng để đốt phá UBND xã. Trên đường di chuyển, chúng chặn xe, bắn lái xe và người dân khi gặp, tiếp tục có các hành vi man rợ như đã thực hiện với cán bộ xã.

Qua lấy lời khai ban đầu, số đối tượng này khai: “Chúng nhận được chỉ đạo, nếu gặp cán bộ và Công an xã thì giết chết, cướp tài sản, súng đạn”. Hành vi thể hiện sự dã man, hết sức nguy hiểm, hậu quả gây ra đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh, trật tự ở cơ sở. Đây là những hành động cần được lên án mạnh mẽ và sớm xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Qua vụ việc cho thấy, tinh thần quả cảm, hết lòng vì sự nghiệp chung của Bí thư xã Ea Ktur, Chủ tịch xã Ea Tiêu (khi biết có việc xảy ra tại trụ sở xã đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và bị các đối tượng xấu giết hại).

- Trước sự liều lĩnh man rợ của các đối tượng, một số chiến sĩ Công an xã, cán bộ xã và cả người dân đã bị thương vong. Sau vụ việc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an đã có sự quan tâm, thực hiện các chính sách đối với các trường hợp hy sinh và bị thương như thế nào?

Trung tướng Tô Ân Xô: Ngay sau vụ việc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trực tiếp Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chỉ đạo giải quyết vụ việc, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ hy sinh và bị thương; đã quyết định công nhận liệt sĩ đối với 6 cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã đến thăm, động viên gia đình các nạn nhân và yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk quan tâm, hỗ trợ về đời sống, tinh thần đối với gia đình các nạn nhân. Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm cho 4 đồng chí Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã hy sinh; hỗ trợ chính sách đối với gia đình 4 đồng chí hy sinh, 2 đồng chí bị thương.

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp đến thăm, viếng các nạn nhân, trao quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với cán bộ, chiến sĩ hy sinh và hỗ trợ gia đình các đồng chí.

- Hiện nay, Bộ Công an đang triển khai các hoạt động gì để đảm bảo kiểm soát tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk? Đối với các đối tượng tham gia vào vụ nổ súng hiện còn đang lẩn trốn, Trung tướng có khuyến cáo gì?

Trung tướng Tô Ân Xô: Với tinh thần quyết liệt tấn công, truy bắt bằng được, bằng hết các đối tượng gây ra vụ việc, đến nay, lực lượng Công an cùng các đơn vị chức năng, sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân đã bắt giữ được 46 đối tượng.

Để kiểm soát tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã chỉ đạo áp dụng mọi biện pháp cần thiết truy bắt hết số đối tượng gây án đang lẩn trốn, thu giữ toàn bộ vũ khí, vật liệu nổ, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng tham gia truy bắt.

Tiến hành công tác điều tra, xử lý nhanh chóng, theo đúng quy định; triển khai đồng bộ các biện pháp loại trừ các nguy cơ xảy ra vụ việc tương tự, lợi dụng vụ việc kích động gây mất an ninh, trật tự; chỉ đạo, rà soát toàn bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh tại các địa bàn, mục tiêu, lĩnh vực trọng điểm; sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phức tạp phát sinh.

Bộ Công an yêu cầu và kêu gọi các đối tượng đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Bộ Công an đề nghị người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin chính xác giúp lực lượng chức năng truy bắt đối tượng; hết sức cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, thù địch và chủ động bảo đảm an toàn trong thời gian các lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt các đối tượng lẩn trốn.

- Vụ việc một nhóm người nổ súng tại tỉnh Đắk Lắk đã gây ra rất nhiều đau thương. Người dân Đắk Lắk, Tây Nguyên và cả nước nói chung đều phẫn nộ trước hành động này. Theo những chia sẻ trên các trang mạng xã hội, có thể thấy rất đông bà con tại tỉnh Đắk Lắk đã cùng lực lượng chức năng tham gia vây bắt các đối tượng tội phạm. Không chỉ có vậy, người dân còn nấu cơm, cung cấp lương thực để ủng hộ cán bộ, chiến sĩ Công an. Những hành động này cho thấy điều gì, thưa Trung tướng?

Trung tướng Tô Ân Xô: Lực lượng Công an nhân dân hết sức trân trọng và cảm ơn đồng bào tỉnh Đắk Lắk đã hết lòng ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an và các lực lượng chức năng những ngày vừa qua. Những hành động này thể hiện sự tin yêu của người dân dành cho Đảng, Nhà nước, các lực lượng vũ trang nhân dân, đặc biệt là lực lượng Công an nhân dân; thể hiện truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái; đồng thời cũng cho thấy hiệu quả của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thế trận lòng dân vững chắc tại địa bàn.

- Để có thể xây dựng một Đắk Lắk giàu mạnh, một Tây Nguyên bình yên, Trung tướng có chia sẻ, khuyến cáo gì gửi gắm tới bà con?

Trung tướng Tô Ân Xô: Trong các giai đoạn cách mạng, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên luôn theo Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và có nhiều đóng góp tích cực, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói.

Lực lượng Công an nhân dân tin tưởng rằng, qua vụ việc này, nhân dân các tỉnh Tây Nguyên sẽ đề cao cảnh giác, tích cực tham gia cùng các lực lượng chức năng đấu tranh phòng, chống tội phạm, vô hiệu hóa âm mưu gây mất an ninh, trật tự Tây Nguyên, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu,” xây dựng Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp, đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc theo đúng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.