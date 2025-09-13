Thứ Bảy, 13/9/2025
Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Nghi phạm bị bắt khi đang ngụy trang bằng áo chống nắng

Hải Dương 13/09/2025 14:14

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ nghi phạm dùng dao sát hại 3 người trong 1 gia đình rồi bỏ trốn trong đêm.

Nguồn tin của P.V cho biết, khoảng 8h30 sáng nay (13/9), lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (hay gọi là Hào, SN 1988, trú tại phường Ea Kao) tại khu vực phường Ea Kao. Thời điểm bị bắt giữ, Thuận đang ngụy trang bằng áo chống nắng của phụ nữ, đầu đội mũ màu trắng và đeo khẩu trang.

Nguyễn Nam Đại Thuận là nghi phạm dùng dao sát hại vợ và một số người trong gia đình nhà vợ.

z7006394381031_19e7e7bd7c6e0d1d649929e384eddd0a.jpg
Thuận bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở khu vực phường Ea Kao. Ảnh: T.M

Trước đó, khoảng 1h30 sáng sớm ngày 13/9, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người phải cấp cứu ở bệnh viện.

Các nạn nhân tử vong gồm chị Nguyễn Thị Kim H. (1992), bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Hữu N. (SN 2002, em trai chị H.), cháu Trần Tấn P. (SN 2013, con chị H.) được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

W-z7006180153322_e2da66cc3cbf290fdb95b6d65ce15cc2.jpg
Công an huy động chó nghiệp vụ truy tìm nghi phạm. Ảnh: Hải Dương

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bảo vệ hiện trường, truy bắt đối tượng gây án.

Đến 8h30 cùng ngày, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận đã bị bắt giữ.

      Pháp luật
      Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Nghi phạm bị bắt khi đang ngụy trang bằng áo chống nắng

