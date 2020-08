Vụ việc xôn xao dư luận ở xã Đồng Văn (Thanh Chương) đã được giải quyết!

Theo Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, ông Nguyễn Quốc Chương cho biết, khi nhận được tin, tối ngày 17/8, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương là ông Trình Văn Nhã đã về xóm Phượng Sơn để nắm tình hình. Ngày 18/8, Chủ tịch UBND huyện cùng với lãnh đạo Công an huyện tiếp tục về xóm Phượng Sơn gặp gỡ chị Ngô Thị Chung và nhân dân để trao đổi, nắm bắt thông tin. Chính vì vậy, người dân tin sự việc sẽ được các cấp chính quyền quan tâm giải quyết, từ đó, số lượng tụ tập đông người đã giảm bớt…

Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, ông Nguyễn Quốc Chương cho biết, tối ngày 16/8, có đến vài trăm người dân cùng chị Chung đã vây nhà ông Trần Đình Đức. Ảnh: Thanh Hải

Về phía Công an huyện Thanh Chương, ngay trong ngày 15/8, khi có thông tin về sự việc thì đã nhận định được sự phức tạp, có những hoạt động nghiệp vụ để ngăn ngừa tình huống mất an ninh trật tự có thể xảy ra. Trong đó, đã trực tiếp gặp gỡ gia đình ông Trần Đình Đức và chị Ngô Thị Chung, đề nghị trên cơ sở tình cảm anh em họ tộc và đạo đức xã hội để giải quyết với nhau có lý có tình; tuyên truyền vận động người thân của chị Ngô Thị Chung không có các hành vi quá khích và đưa chị Chung trở về nhà để chờ cơ quan chức năng giải quyết. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương đã hướng dẫn và tiếp nhận đơn trình báo của chị Ngô Thị Chung để giải quyết theo quy định của pháp luật…