Vừa đi cai nghiện về đã làm 'đầu nậu' ma túy

Ngày 28/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Trí (SN 1994), trú xã Viên Thành, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.



Trí là người nghiện ma túy. Vào tháng 4/2017, Trí bị tuyên phạt 18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ra tù không lâu, Trí lại bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 18 tháng về hành vì sử dụng trái phép chất ma túy. Đến tháng 10/2020 thì Trí chấp hành xong.

Bị cáo Bùi Văn Trí lĩnh án 20 năm tù vì buôn ma túy. Ảnh: Trần Vũ Đi trại cai nghiện về không lâu, Trí lại buôn ma túy. Theo hồ sơ vụ án, chiều 15/2/2021, Trí đi lên huyện miền núi Kỳ Sơn mua hơn 393g ma túy của một người đàn ông với giá 76 triệu đồng.



Chập tối 16/2, Trí nhận được điện thoại của một vị khách đặt mua 10 gói ma túy hồng phiến. Trí ra giá 60 triệu đồng và hẹn thời gian, địa điểm giao “hàng”.

Tối khuya cùng ngày, Trí đi xe máy đến khu vực chùa Cổ Am, thuộc xã Minh Châu, huyện Diễn Châu để bán ma túy cho khách thì bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An phát hiện, bắt quả tang. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trí, lực lượng chức năng thu giữ thêm 10 gói ma túy.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận mua ma túy về bán lại kiếm lời. Bị cáo khai vì hám lợi nên đã thực hiện hành vi trên dù trước đó từng bị phạt tù vì liên quan đến ma túy.

Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Trí 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".