"Vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn chi 10 tỷ tiền hưu trí làm từ thiện Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn đã sử dụng hết quỹ hưu trí hơn 10 tỷ đồng cho các hoạt động thiện nguyện trong năm 2024 và nhận thêm sự hỗ trợ tài chính từ vợ con.

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, bố chồng diễn viên Tăng Thanh Hà, gần đây đã thu hút sự quan tâm của công chúng khi chia sẻ về việc dành toàn bộ quỹ hưu trí cho các hoạt động vì cộng đồng. Ông cho biết đã sử dụng hết khoản tiền hơn 10 tỷ đồng của năm 2024 và vẫn tiếp tục công việc thiện nguyện nhờ sự ủng hộ từ gia đình.

Johnathan Hạnh Nguyễn là bố doanh nhân Louis Nguyễn, bố chồng Tăng Thanh Hà.

Quỹ hưu trí và sự ủng hộ từ gia đình

Trong một chia sẻ, ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết quỹ hưu trí của mình không đủ để trang trải cho các hoạt động thiện nguyện. Vợ ông, cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên, và các con đã gửi thêm tiền để ông tiếp tục công việc của mình.

"Các con thì người đưa 500 triệu, người gửi 1 tỷ. Tôi dồn hết vào đó để tiếp tục hành trình của mình", ông chia sẻ. Doanh nhân cũng cho biết vợ ông rất thấu hiểu và ủng hộ, thậm chí đã ứng trước tiền của các năm 2025 và 2026 cho ông.

Bố chồng Tăng Thanh Hà dùng hết quỹ hưu trí hàng chục tỷ đồng để làm từ thiện.

Ông bày tỏ niềm hạnh phúc khi gia đình luôn hậu thuẫn và các con cũng tự mình tham gia các hoạt động cộng đồng một cách âm thầm. "Điều đó cho tôi niềm tin rằng những điều tôi sống, tôi làm đã in hằn vào các con mình như một tấm gương soi", ông nói.

Tăng cường hoạt động vì cộng đồng

Kể từ đầu năm 2024, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, ở tuổi 74, đã xuất hiện thường xuyên hơn tại các sự kiện vì cộng đồng, thường đến bệnh viện để thăm hỏi và trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn. Hình ảnh giản dị, gần gũi của ông đã nhận được nhiều lời khen ngợi.

Từ năm 2024, ông Johnathan Hạnh Nguyễn xuất hiện nhiều hơn tại các chương trình từ thiện.

Vào tháng 9/2024, tại một buổi đấu giá từ thiện ở TP.HCM, ông đã chi 500 triệu đồng để mua một vật phẩm và quyên góp thêm 1 tỷ đồng tiền mặt để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi.

Chuyển giao sự nghiệp và mong muốn cống hiến

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết trong vài năm gần đây, ông đã dần chuyển giao công việc kinh doanh cho vợ và các con. Hiện tại, ông mong muốn dành thời gian để cống hiến nhiều hơn cho xã hội.

Các con của vua hàng hiệu đều thành đạt, có sự nghiệp và gia đình riêng.

"Tôi đã truyền tất cả công việc lại cho vợ và con rồi. Mỗi đêm, tôi chỉ cầu mong cho tôi được sống thêm... để lo cho đất nước này", ông chia sẻ tại một sự kiện cuối năm 2024.

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn có tổng cộng 8 người con. Tất cả đều thành đạt và giữ những vị trí quan trọng trong tập đoàn của gia đình. Hiện ông có cuộc sống hạnh phúc bên vợ là bà Thủy Tiên, cả hai thường cùng nhau xuất hiện trong một số sự kiện.