Vừa mãn hạn tù đã đi buôn ma túy, người đàn ông bị tuyên phạt 20 năm tù

Ngày 8/11, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Dương Đình Minh (SN 1996) trú xã Thạch Khê, Thạch Hà, Hà Tĩnh) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.



Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, năm 2020, Dương Đình Minh bị TAND TP Hà Tĩnh tuyên phạt 15 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ngày 26/2/2021, Minh mãn hạn tù.

Gần 2 tháng sau, tại địa phận huyện Con Cuông, Dương Đình Minh bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy bắt giữ cùng 6 túi hồng phiến (khối lượng hơn 121 gam) khi đang đi xe khách từ Tương Dương về Hà Tĩnh.

Bị cáo Dương Đình Minh tại phiên tòa. Ảnh: Như Bình Theo lời khai của Minh, trong quá trình thụ án tại trại giam Xuân Hà - Bộ Công an (đóng trên địa bàn Hà Tĩnh) có quen biết Lương Văn Thức (SN 1995) trú xã Xá Lượng, huyện Tương Dương. Thức nói với Minh bố mình là Lương Văn May, có ma túy bán và cho Minh số điện thoại của May để liên hệ mua ma túy giá rẻ.



Khoảng tháng 3/2021, Minh liên hệ với ông May qua số điện thoại Thức cho để đặt vấn đề mua ma túy. Ngày 23/4, ông May bán cho Minh 6 túi hồng phiến giá 30 triệu đồng. Sáng 24/4, Minh giấu ma túy dưới ghế ngồi của xe khách để về nhà thì bị công an bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, đối chất, cả Lương Văn Thức và Lương Văn May không thừa nhận có liên quan đến số ma túy mà Minh mua bán. Thức cho rằng đưa số điện thoại của bố cho Minh là nhờ bạn tù sau khi ra trại thì liên hệ hỏi thăm sức khỏe. Trong điện thoại của ông Lương Văn May cũng không hiển thị có sự liên lạc với Minh.

Tại phiên tòa, Dương Đình Minh khai mua 30 triệu đồng tiền ma túy kia về bán nhằm kiếm lời. Bị cáo mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

HĐXX nhận định hành vi của Dương Đình Minh là xâm phạm quyền độc quyền mua bán chất ma túy của Nhà nước, gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự... Dương Đình Minh vừa ra tù được 2 tháng, chưa được xóa án tích, do đó bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Cân nhắc toàn diện vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Dương Đình Minh 20 năm tù.