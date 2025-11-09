Kinh tế “Vua quạt công nghiệp Việt Nam” Trần Văn Lê ra mắt 3 sản phẩm mới Ngày 11/9, trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Việt Nam - Viet Industry 2025 diễn ra tại Hà Nội, đoàn lãnh đạo Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội do TS. Hoàng Xuân Lương - Phó Chủ tịch điều hành Hội làm Trưởng đoàn đã đến tham quan triển lãm và chúc mừng doanh nhân Trần Văn Lê - Chủ tịch Tập đoàn Cơ điện Phương Linh, người con ưu tú của quê hương Thanh Chương, Nghệ An, được mệnh danh là “Vua quạt công nghiệp Việt Nam”.

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí: TS Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông; TS Tạ Quang Ngọc - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản; ông Hồ Xuân Hùng - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT cùng đông đảo bà con xứ Nghệ đang sinh sống, làm việc tại Thủ đô.

Các đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: Trần Đình Thái

Với những thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh, và nhiều đóng góp xuất sắc cho xã hội và cộng đồng, Tập đoàn Cơ điện Phương Linh vừa được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An. Cũng trong dịp này, Tập đoàn Phương Linh chính thức ra mắt 3 sản phẩm mới, là kết quả nghiên cứu và phát triển trong nhiều năm.

Đây được xem là bước tiến quan trọng, khẳng định vị thế của doanh nghiệp cơ điện hàng đầu Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội mở rộng thị trường quốc tế.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, TS. Hoàng Xuân Lương bày tỏ niềm tự hào: “Doanh nhân Trần Văn Lê là một tấm gương điển hình về ý chí và khát vọng vươn lên.

Lãnh đạo Hội đồng hương và Lãnh đạo Tập đoàn Phương Linh cắt băng khai mạc triển lãm và ra mắt 3 sản phẩm mới của tập đoàn. Ảnh: Trần Đình Thái

Từ mảnh đất giàu truyền thống Thanh Chương, anh đã nỗ lực không ngừng để xây dựng nên thương hiệu Phương Linh - không chỉ là niềm tự hào của quê hương Nghệ An mà còn là biểu tượng của trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam. Những giải thưởng, bằng khen ngày hôm nay chính là sự ghi nhận xứng đáng cho chặng đường cống hiến đầy gian khó nhưng cũng rất vinh quang của anh. Hội đồng hương Nghệ An mong muốn, với nền tảng đã có, anh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đưa thương hiệu Phương Linh vươn xa toàn cầu, đồng thời tiếp thêm niềm tin và động lực cho lớp trẻ xứ Nghệ khởi nghiệp”.

TS Hoàng Xuân Lương chúc mừng Doanh nhân Trần Văn Lê vừa được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Trần Đình Thái

Ông Trần Văn Lê cho biết: “Triển lãm không chỉ giúp Phương Linh kết nối với khách hàng, đối tác trong và ngoài nước, mà còn là bước đi quan trọng khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên trường quốc tế./.