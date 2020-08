Vừa ra tù, 9X ở huyện lúa Nghệ An liên tục 'lướt sóng' ở làng để trộm cắp tài sản

Ngày 5/8, Công an huyện Yên Thành cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hùng (SN 1991), trú tại xóm Phan Đình Phùng, xã Hoa Thành (Yên Thành) về tội “Trộm cắp tài sản”; khởi tố bị can Nguyễn Công Thành về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có”.

Tang vật vụ án. Ảnh: Thảo Nguyên

Công an huyện Yên Thành nhận được nhiều tin báo của người dân trên địa bàn về việc bị mất trộm tài sản là điện thoại di động khi đang để ở trong nhà, khiến nhiều người bức xúc và không khỏi hoang mang lo lắng. Qua rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành thấy nổi lên đối tượng Lê Văn Hùng (SN 1991), trú tại xóm Phan Đình Phùng, xã Hoa Thành có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian và tiền bạc.

Lê Văn Hùng là đối tượng vừa mãn hạn tù (tội trộm cắp tài sản) trở về địa phương, lại là đối tượng nghiện ma túy, không có việc làm. Tuy nhiên, thời gian gần đây Hùng tiêu xài khá là rủng rỉnh và mua ma túy để sử dụng. Qua thu thập thông tin, bằng nhiều biện pháp khác nhau, Công an huyện Yên Thành xác định, Lê Văn Hùng là nghi can liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn gần đây.

Sau khi thu thập đầy đủ hồ sơ tài liệu, ngày 29/7/2020, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành triệu tập đối tượng Lê Văn Hùng lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ, tài liệu xác thực, đối tượng Lê Văn Hùng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân.

Đối tượng Lê Văn Hùng. Ảnh: Thảo Nguyên Điển hình là vụ trộm cắp tài sản xảy ra vào khoảng 9h30', ngày 5/7/2020 tại gia đình chị Phan Thị L. (SN 1983), xóm Vĩnh Hòa, xã Hợp Thành. Theo khai báo của chị Lan, chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone7 Plus của chị đang để ở đầu giường thì bị kẻ gian lấy cắp, phía sau ốp lưng điện thoại có 1,2 triệu đồng. Đối tượng gây ra vụ trộm này là Lê Văn Hùng, tài sản sau khi trộm cắp Hùng đã tiêu xài số tiền mặt, riêng chiếc điện thoại chưa kịp tiêu thụ thì bị cơ quan Công an bắt và thu giữ tang vật.



Tiếp đó, ngày 17/7/2020, Lê Văn Hùng trộm cắp 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy A20 là tài sản của chị Đào Thị Thanh T. (SN 2003), trú tại xóm 6, xã Tăng Thành. Chưa dừng lại, ngày 19/7/2020, Lê Văn Hùng trộm cắp 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A1K, người bị mất tài sản là anh Phan Doãn K. (SN 1978), trú tại khối 4, thị trấn Yên Thành. Ngày 28/7/2020, Lê Văn Hùng trộm cắp 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung A50 là tài sản của chị Hoàng Thị Hà, trú tại xóm Phan Đăng Lưu, xã Hoa Thành.

Theo lời khai của Lê Văn Hùng, hắn vừa ở tù ra không có việc làm ổn định, hàng ngày Hùng điều khiển xe gắn máy đi khắp nơi, khi thấy gia đình nào không có người ở nhà trông coi Hùng lẻn vào nhà lục lọi để trộm điện thoại bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Qua đấu tranh với đối tượng, Công an huyện Yên Thành đã làm rõ, trong khoảng thời gian từ ngày 18/5/2020 đến 28/7/2020 đối tượng Lê Văn Hùng đã thực hiện trót lọt 10 vụ trộm cắp điện thoại di động, tài sản sau khi trộm được hắn đều bán lại cho Nguyễn Công Thành, chủ cửa hàng điện thoại “Thành Na”, tại xã Hợp Thành với giá tiền khác nhau, tùy theo giá trị còn lại của máy điện thoại. Tuy nhiên, nhìn chung các điện thoại đều được Hùng bán với giá rẻ hơn nhiều lần so với giá trị thực của điện thoại.

Hiện tại, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đã thu giữ 05 chiếc điện thoại di động, 01 chiếc xe gắn máy nhãn hiệu Wawe Alpha BKS 37P1-557.13 và một số tang vật liên quan đến vụ án.