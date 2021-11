Vừa ra tù cấu kết với 3 đối tượng trộm, cướp và tiêu thụ tài sản 'cuỗm' được

Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự ổ nhóm gồm 4 đối tượng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, khoảng đầu tháng 8 năm 2021, qua công tác nắm tình hình và điều tra cơ bản, Công an thị xã Hoàng Mai nghi vấn một số vụ trộm xảy ra do nhóm đối tượng người ngoài địa bàn thực hiện nên đã xác lập chuyên án mang bí số 821T để tập trung đấu tranh, triệt phá.

Các đối tượng và tang vật trong chuyên án. Ảnh: Thùy Anh Ngày 10/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận tin báo do Công an phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai chuyển với nội dung: chị Đậu Thị T. (SN 1966), trú tại thôn 10, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai bị kẻ gian lợi dụng sơ hở móc trong cốp xe máy 14.500.000 đồng khi đang để xe tại Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi thuộc phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai.



Qua công tác khám nghiệm hiện trường xác định, dấu vết để lại tương tự như các vụ trộm trước đây do nhóm đối tượng trong chuyên án 821T mà lực lượng Công an thị xã đang triển khai đấu tranh. Trích xuất camera dọc tuyến Quốc lộ và từ các hộ dân phát hiện các đối tượng di chuyển liên tục và vào đến địa bàn xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu thì mất dấu.

Tiếp tục khoanh vùng và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Ban chuyên án nắm chắc đặc điểm nhận dạng và lai lịch của các đối tượng. Ngày 16/11/2021, Công an thị xã Hoàng Mai triển khai lực lượng bắt giữ 03 đối tượng, gồm: Cao Thanh Đạt (SN 2000), Ngô Trí Thân (SN 2004), Ngô Đình Kiên (SN 1999) đều trú tại xóm Phượng Lịch 1, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu khi chúng đang có mặt tại nhà riêng.

Đấu tranh mở rộng chuyên án, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai tiến hành bắt giữ thêm đối tượng Uông Thị Chung (SN 1977), trú tại khối 4, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu.

Qua đấu tranh, bước đầu Đạt, Thân, Kiên khai nhận đã thực hiện 7 vụ trộm, 1 vụ cướp giật tài sản tại địa bàn thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu. Trong đó, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai đã làm rõ 5 vụ trộm.

Đối với 2 vụ trộm và 1 vụ cướp giật tài sản tại huyện Quỳnh Lưu; Công an thị xã Hoàng Mai đang phối hợp với các đơn vị liên quan thông báo để tìm bị hại. Được biết, đối tượng Cao Thanh Đạt có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù đã cấu kết với các đối tượng còn lại tiếp tục gây án.

Các tài sản sau khi trộm, cướp giật được gồm thẻ cào nạp tiền ĐTDĐ, máy tính laptop, ĐTDĐ chúng đã đem bán cho Uông Thị Chung.

Hiện, Công an thị xã này đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.