Vừa ra tù, nối 'chuỗi' phạm tội vì tàng trữ 1.000 viên hồng phiến

Ngày 17/12, Công an huyện Tương Dương cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Võ Hữu Quyền (SN 1983), trú tại xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Võ Hữu Quyền cùng tang vật. Ảnh: Hồng Ngọc

Trước đó, hồi 15h30’ ngày 16/12/2021, tại bản Cửa Rào I, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Công an huyện Tương Dương chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ đối tượng Võ Hữu Quyền về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 1.000 viên hồng phiến, 20gam ma túy đá, 04 điện thoại di động, 01 xe mô tô và 5,3 triệu đồng tiền mặt.