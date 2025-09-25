Kinh tế Vùng cao Nghệ An chủ động ứng phó bão số 9 RAGASA và bão số 10 BUALOI Theo cảnh báo, cơn bão số 9 và bão số 10 có khả năng ảnh hưởng mạnh, gây mưa lớn cho địa bàn Nghệ An. Để không bị động, bất ngờ, các địa phương đã sẵn sàng các kế hoạch ứng phó.

Sáng 25/9, UBND xã Châu Khê đã họp triển khai các phương án phòng, chống lụt bão, đặc biệt là cơn bão số 9 và số 10 được cảnh báo sẽ ảnh hưởng lớn đến địa bàn Nghệ An.

Chủ tịch UBND xã Châu Khê triển khai công tác phòng chống bão. Clip: Hoài Thu

Ông Nguyễn Thế Mạnh - Chủ tịch UBND xã Châu Khê quán triệt tại cuộc họp, đặc biệt lưu ý các thôn, bản tuân thủ "kịch bản" chi tiết UBND xã đã ban hành, gửi tới các tổ chức, ban quản lý thôn, bản cũng như các tổ công tác, cán bộ phụ trách.

Trong đó, đặc biệt lưu ý các địa bàn trọng yếu thường xảy ra ngập lụt, sạt lở như cụm dân cư khe Nóng, khe Mọi, các điểm sạt trượt ở địa bàn Lạng Khê cũ...

Sáng 25/9, UBND xã Châu Khê họp triển khai kế hoạch phòng, chống lụt bão. Ảnh: Hoài Thu

Cũng với tinh thần chủ động trước mọi tình huống, tại xã Môn Sơn, ông Phạm Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Môn Sơn cho biết, xã đã ban hành kế hoạch ứng phó bão số 9 và đã triển khai đến các thôn bản.

"Hôm nay 25/9, trước những dự báo về cơn bão số 9 và cảnh báo về cơn bão số 10, chúng tôi đã bổ sung thêm một số phương án dài hơi hơn, cắt cử thêm các tổ công tác sẵn sàng phòng, chống mưa bão ngập lụt", ông Phạm Mạnh Hùng cho biết.

Trên địa bàn Môn Sơn hiện nay, một số địa điểm thường xảy ra ngập lụt như tràn khe Mọi, khe Thỉn (địa bàn Lục Dạ cũ); một số địa điểm cầu tràn và địa bàn các bản Cò Phạt, bản Búng...

Người dân xã Môn Sơn gia cố nhà cửa phòng, chống bão. Ảnh: CSCC

Còn tại địa bàn xã Chiêu Lưu, ông Nguyễn Xuân Trường - Bí thư Đảng ủy cho biết, từ đêm 23 và rạng sáng 24/9 đã có mưa lớn xảy ra khiến cầu tràn khe Xiêng Thù bị ngập, theo đó, gần 500 hộ dân của 6 bản địa bàn xã Bảo Thắng cũ bị chia cắt. Vì thế, sáng 24/9, chính quyền và lực lượng chức năng của xã đã gắn biển cảnh báo, cấm người qua lại tại cầu tràn khe Xiêng Thù. Ngoài ra, các tổ công tác cũng đã sẵn sàng ứng phó và cập nhật thường xuyên thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết để kịp thời điều chỉnh các phương án ứng phó.

Tiếp tục bám sát diễn biến bão số 9, tăng cường chỉ đạo phòng, chống lũ lụt, ứng phó bão số 10, chiều 24/9, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cũng đã có công văn số 11, chỉ đạo các biện pháp chủ động ứng phó với bão BUALOI gần Biển Đông.

Xã Chiêu Lưu tạm thời cấm đường qua cầu tràn Xiêng Thù. Ảnh: CSCC

Theo dự báo, chiều 25/9 đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Ở địa bàn vùng cao, UBND tỉnh yêu cầu địa phương thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo và diễn biến của mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng, tránh; đặc biệt là mưa lớn xảy ra vào ban đêm.

Chủ động sơ tán ra khỏi nơi có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; đặc biệt lưu ý các dấu hiệu bất thường của lũ quét, sạt lở như: Có tiếng nổ, tiếng động lạ, mặt đất rung chuyển, nứt nẻ, nước suối chuyển màu sang đục để kịp thời sơ tán khỏi khu vực, đảm bảo an toàn tính mạng.

Dự báo vị trí và đường đi bão BUALOI đang hướng vào Biển Đông. Ảnh: Trung tâm KTTV quốc gia

Tuyệt đối không đi qua ngầm tràn, cầu, cống, đường giao thông hoặc khu vực đang ngập sâu, nước chảy xiết, tuyến đường nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở (dấu hiệu nước rỉ, đất đá rơi từ trên taluy xuống đường…); không đánh bắt cá, vớt củi trên sông, bơi qua suối khi có mưa lớn.