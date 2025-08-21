Kinh tế Vùng lũ Mường Típ chạy đua với thời gian, khắc phục hậu quả lũ lụt để giáo viên, học sinh an tâm bước vào năm học mới Xã Mường Típ (tỉnh Nghệ An) bị thiệt hại nặng nề sau cơn lũ lịch sử đêm 22/7. Đến nay, hàng chục gia đình vẫn phải đi ở nhờ do tài sản bị cuốn trôi, bùn đất vùi lấp. Nhiều hộ dân có con em chuẩn bị vào năm học mới đang chạy đua với thời gian dọn dẹp nhà cửa, ổn định nơi ở để các con an tâm đến trường.

Hàng chục gia đình phải đi ở nhờ

Cơn lũ lịch sử đêm 22/7 đã làm tuyến đường 543D đoạn từ xã Mường Xén đi xã Mường Típ sập hơn một nửa xuống sông Nậm Mộ. Trong đó, bản Ta Đo là tâm lũ, hàng chục ngôi nhà bị hư hỏng, vùi lấp, nhiều hộ đến nay vẫn phải đi ở nhờ nhà anh em, hàng xóm.

Đến ngày 19/8, đường tỉnh 543D qua xã Mường Típ vẫn còn gần 100 điểm sạt lở cần phải khắc phục. Ảnh: Hoài Thu

Đến bản Ta Đo ngày 14/8, chúng tôi gặp em Lương Thị Bảy đúng lúc em đang cùng cha mẹ cào vét bùn đất tại gian nhà chính, bùn ngập đến đầu gối người lớn. “Sách vở, áo quần của em và cả nhà bị trôi, bị lấp dưới bùn hết rồi. Năm học mới em chưa biết phải làm sao, buồn lắm” - em Lương Thị Bảy nói.

Vừa bế đứa con trai út mới hơn 1 tuổi, vừa thu dọn đồ đạc còn sót lại, mẹ của em Bảy, chị Ven Thị Cơt chỉ vị trí cất giữ lúa của gia đình rồi kể, 25 bao lúa để ở đó đều đã trôi xuống sông. Đêm xảy ra lũ, chồng đi làm thuê ở xa, 4 mẹ con dắt nhau chạy, không kịp thu dọn đồ đạc, nhà thì bị ngập bùn không ở được. Nay cả gia đình 7 người chia nhau xin ở nhờ nhà hàng xóm và nhà em gái.

Anh Lương Văn Hải và con gái Lương Thị Bảy dọn dẹp bùn đất sau lũ. (Ảnh chụp ngày 14/8/2025). Ảnh: Hoài Thu

Đến ngày 19/8, chị Ven Thị Cơt cho biết, vẫn chưa thể dọn hết bùn đất vì khối lượng quá nhiều, lại thêm 2 ngày 16-17/8 mưa liên tục. Căn nhà 3 gian 2 lần bị lũ lụt vùi lấp, được các chú bộ đội giúp dọn sạch bùn ở gian bếp, 2 gian còn lại mấy ngày nay vợ chồng và con cái chờ nắng lên, bùn khô lại mới có thể thay nhau dọn.

Đi dọc đường 543D qua bản Ta Đo, cảnh ngổn ngang vẫn còn hiện rõ với những mái nhà xiêu vẹo, đồ đạc ngổn ngang và lấm lem bùn đất. Cũng chung tình cảnh phải đi ở nhờ nhà người khác, anh Cụt Văn Phô buồn rầu: “Nhà tôi bị bùn lấp hơn 1m, nay vợ chồng và 3 con đang đi ở nhờ nhà họ hàng. Đứa lớn nhất năm nay lên lớp 9, hai đứa sau học tiểu học, vợ chồng tôi không biết phải làm sao để kịp cho các con đi khai giảng khi khối lượng đất đá vẫn chiếm hơn nửa nhà”.

Chị Ven Thị Cơt, bản Ta Đo, xã Mường Típ bật khóc khi kể về cơn lũ lụt vùi lấp nhà của mình. Ảnh: Hoài Thu

Theo lời Trưởng bản Ta Đo Hoa Văn Nức, cả bản có 10 nhà bị sập và trôi hoàn toàn, 16 nhà hư hỏng trên 50%. Những hộ này hiện nay đang đi ở nhờ nhà khác, hoặc phải che thêm lán tạm để ở.

Nỗ lực vượt qua khó khăn

Thường xuyên đi xuống bản để giúp các gia đình học sinh dọn dẹp bùn đất, thầy giáo Vi Văn Uyển - giáo viên chủ nhiệm lớp 8B, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Nậm Típ cho biết, không chỉ gia đình em Lương Thị Bảy mà nhiều gia đình học sinh khác ở bản Ta Đo cũng đang vừa phải đi ở nhờ, vừa gấp rút vệ sinh, sửa chữa nhà cửa. Bản Ta Đo có 170 hộ, hơn 700 khẩu thì có tới 78 nhà bị lũ lụt tàn phá, việc học tập, đến trường của các em cũng bị ảnh hưởng lớn.

Gia đình anh Lương Văn Hải cố gắng chống chọi, khắc phục hậu quả lũ lụt để các con yên tâm bước vào năm học mới. Ảnh: Hoài Thu

Cùng với thầy Uyển giúp phụ huynh học sinh dọn nhà, Trưởng bản Ta Đo Hoa Văn Nức nói thêm, khó khăn của người dân Ta Đo hiện nay còn là vấn đề sản xuất, lao động. Họ đang dồn sức lực, chạy đua với thời tiết để thau dọn nhà cửa, ổn định chỗ ở nên không thể đi tìm việc làm, đi lao động để kiếm thêm thu nhập. Bên cạnh đó, cây trồng, vật nuôi của người dân Mường Típ nay cũng chỉ còn sót lại rất ít.

Lo lắng về nguy cơ thiếu đói sắp tới, ông Hoa Phò Duyệt ở bản Ta Đo bày tỏ, thời gian trước khi xảy ra lũ lụt thì lợn, gà ở Ta Đo cũng đã bị dịch bệnh chết khá nhiều. Nay lại thêm lũ cuốn trôi nên hầu như bà con không còn gì để tái sản xuất, chăn nuôi. Hiện nay đang là thời điểm bước vào mùa mưa bão, nên dù muốn tái sản xuất cũng phải chờ ổn định chỗ ở, chờ đến vụ Xuân sắp tới mới có thể khởi động.

Không chỉ người dân mà chính quyền địa phương, các lực lượng tại chỗ ở Mường Típ cũng đang nỗ lực từng ngày để học sinh được đến trường đúng kế hoạch. Bí thư Đảng uỷ xã Mường Típ Vi Thị Quyên cho biết, lũ lụt đã làm 114 ngôi nhà bị thiệt hại và 3 điểm trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đó là Trường Mầm non bản Xốp Phe bị sập hoàn toàn trong đêm 27/7, không còn khả năng sử dụng; Trường Mầm non bản Ta Đo bị ngập đến mái nhà, toàn bộ cơ sở vật chất bị hư hỏng hoàn toàn; Trường Tiểu học tại bản Ta Đo bị ngập toàn bộ tầng 1, nhà đa chức năng và khu nội trú học sinh, hư hỏng toàn bộ thiết bị, tài sản.

Trường Tiểu học và Trường Mầm non xã Mường Típ bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Ảnh: Đình Tuyên

Thiệt hại lớn là vậy, song lãnh đạo xã Mường Típ cũng khẳng định, cùng với sự chung tay giúp sức của các lực lượng quân đội, lực lượng “4 tại chỗ”, các đoàn thiện nguyện, các mạnh thường quân, công tác khắc phục hậu quả lũ lụt đang được đẩy nhanh tiến độ, gấp rút hoàn thành. Trong đó, ưu tiên nguồn lực giúp các trường và gia đình học sinh sửa chữa nhà cửa, ổn định chỗ ở, chuẩn bị đủ đồ dùng, sách vở để các em an tâm bước vào năm học mới.