Vùng lũ Yên Trung bị chia cắt sau bão số 10

Phú Hương - Thanh Quỳnh 01/10/2025 04:53

Sau khi bão số 10 đổ bộ, xã Yên Trung trở thành “rốn lũ” với nhiều địa bàn ngập sâu trong nước. Hiện tại, toàn xã có 13/24 xóm với hơn 1.300 hộ dân bị chia cắt.

Ông Phạm Ngọc Cừ - Chủ tịch UBND xã Yên Trung cho biết, sau bão số 10, xã có 13 trong tổng số 24 xóm bị cô lập bởi nước lũ dâng cao.

yên trung 9
Gia đình anh Nguyễn Văn Hồng (SN 1985) phải dùng thuyền vào thăm người thân ở xóm Hưng Trung 2, xã Yên Trung. Ảnh: Thanh Quỳnh

13 xóm bị cô lập của xã Yên Trung gồm có 11 xóm thuộc địa bàn xã Hưng Trung cũ (Hưng Trung 1, Hưng Trung 2, Hưng Trung 3 – 4, Hưng Trung 5, Hưng Trung 6, Hưng Trung 7, Hưng Trung 8, Hưng Trung 9a, Hưng Trung 9b, xóm Bùi Thượng, Bùi Hạ); 1 xóm thuộc địa bàn xã Hưng Yên Bắc cũ (xóm Hưng Yên Bắc 5) và 1 xóm thuộc địa bàn xã Hưng Yên Nam cũ (xóm Hưng Yên Nam 5).

Ước tính có hơn 1.300 hộ với hơn 5.000 nhân khẩu thuộc địa bàn 13 xóm bị cô lập nói trên. Cùng với đó, địa phương chịu thiệt hại lớn khi có hơn 900 nhà dân bị tốc mái, nông nghiệp tổn thất nặng nề. 4 trường học, trạm y tế, trụ sở công an bị tốc mái, hàng trăm cột điện bị đổ gãy khiến toàn xã rơi vào tình trạng mất điện, mất nước.

bna_yen-trung-2-780f69f0d968b230a21753d1014dff07(1).jpg
Phía trong vùng bị cô lập, người dân vất vả khi phải di chuyển bằng những chiếc thuyền thô sơ. Ảnh: Phú Hương

Vấn đề khó khăn nhất của người dân hiện nay là không có nước sạch để phục vụ sinh hoạt, nấu nướng. Để di chuyển, người dân phải chèo thuyền đi lại rất mất an toàn. Trong khi đó, các phương tiện cứu hộ của xã đang rất thiếu thốn khi chỉ có 2 thuyền ca nô.

yên trung 3
Ước tính có hơn 1.300 hộ với hơn 5.000 nhân khẩu đang bị cô lập tại 13/24 xóm của xã Yên Trung. Ảnh: Phú Hương
yên trung 1
Người dân nỗ lực xử lý rác thải trong điều kiện nước lũ dâng cao. Ảnh: Thanh Quỳnh
d8834cddf43e7e60272f(1).jpg
Đại diện cấp ủy, chính quyền xã Yên Trung khảo sát tình hình, hỗ trợ nước sạch cho người dân vùng bị cô lập. Ảnh: Phú Hương
76d786f7f7187d462409(1).jpg
Đại diện xã Yên Trung thăm hỏi, động viên các sơ và các cháu nhỏ tại Mái ấm Lâm Bích (thuộc Tu viện Trang Nứa, xóm Hưng Yên Bắc 5) - nơi đang nuôi dưỡng 41 trẻ mồ côi. Ảnh: Phú Hương

Trước tình hình trên, xã đã thành lập 5 tổ phản ứng nhanh gồm các đồng chị thường vụ, phó chủ tịch, trưởng phó các phòng ban, Ban chỉ huy Quân sự xã, Công an để nắm bắt tình hình và xử lý các vấn đề hỗ trợ bà con.

Các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên lập tức có mặt, thu dọn cây đổ, dựng lại nhà cửa, hỗ trợ người dân sớm khắc phục ổn định cuộc sống.

yên trung 6
Hệ thống chính trị từ xã đến thôn xóm đã và đang căng mình giúp dân khắc phục hậu quả. Ảnh: Phú Hương
ad96ee4a75a4fffaa6b5(1).jpg
Trẻ em và người dân di chuyển bằng thuyền trong vùng lũ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Xã cũng trích nguồn ngân sách và đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân, doanh nghiệp để hỗ trợ các hộ trong các xóm bị cô lập. Theo đó, đã có 2 doanh nghiệp hỗ trợ 200 suất quà gồm mì tôm, lương khô, nước uống… tới bà con.

