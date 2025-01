Xây dựng Đảng Vững tin bước vào giai đoạn phát triển mới Năm 2024, với tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng vươn lên, tỉnh Nghệ An đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, tạo nền tảng vững chắc cho hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đặt ra trong năm 2025, vững tin bước vào một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ và bền vững.

Đức Chuyên • 30/12/2024

Năm 2024, với tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng vươn lên, tỉnh Nghệ An đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, tạo nền tảng vững chắc cho hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đặt ra trong năm 2025, vững tin bước vào một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ và bền vững.

Bước vào năm 2024, Nghệ An đối mặt với không ít thách thức từ bối cảnh chung. Những khó khăn do tình hình kinh tế toàn cầu bất ổn, hậu quả từ thiên tai, và yêu cầu thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cao đặt tỉnh trước áp lực lớn. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động và sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, cùng sự đồng thuận, quyết tâm cao trong toàn xã hội, tỉnh đã đạt được những kết quả đáng tự hào.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, điều hành Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX lần thứ 20. Ảnh: Phạm Bằng

Năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nghệ An tiếp tục duy trì ở mức khá và cao hơn bình quân chung của cả nước; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 9,01%, vượt xa mức trung bình giai đoạn 2021-2023. Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước ước đạt 24.797 tỷ đồng, không chỉ vượt dự toán mà còn đánh dấu năm thứ ba liên tiếp vượt trên 20.000 tỷ đồng, tiệm cận chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cơ cấu kinh tế của tỉnh cũng chuyển dịch tích cực, đúng hướng với sự phát triển nổi bật trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Nghệ An tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những tỉnh dẫn đầu về xây dựng nông thôn mới, với 327 xã đạt chuẩn nông thôn tính đến cuối năm 2024. Những dự án trọng điểm quốc gia như cao tốc Bắc-Nam, đường ven biển và nhiều công trình khác đã được hoàn thành vượt tiến độ, góp phần cải thiện đáng kể hạ tầng giao thông và thúc đẩy liên kết vùng.

Năm 2024, Nghệ An có thêm 2 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là Hưng Nguyên, Diễn Châu (Trong ảnh: Một góc xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên và xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu); Đường dây 500kV mạch 3 đoạn đi qua Nghệ An; Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An). Ảnh: Thành Cường - Sách Nguyễn - Xuân Hoàng

Điểm sáng trong bức tranh kinh tế của Nghệ An được ghi nhận trong mọi đánh giá, trên mọi cấp độ diễn đàn, chính là thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Năm 2024, tỉnh dự kiến thu hút khoảng 1,7 tỷ USD vốn FDI, lần thứ ba liên tiếp nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố thu hút FDI cao nhất nước. Kết quả này có được nhờ quyết tâm cải cách hành chính, chuyển đổi số và sự đổi mới trong tư duy lãnh đạo. Nghệ An đã tạo được niềm tin với các nhà đầu tư, sẵn sàng trở thành “bệ phóng” cho những dự án lớn.

Ngoài ra, lĩnh vực văn hóa, giáo dục và an sinh xã hội cũng ghi nhận những bước tiến đáng kể. Chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh thuộc tốp đầu cả nước, xếp thứ 4 học sinh giỏi toàn quốc, thi tốt nghiệp THPT xếp thứ 12 toàn quốc. Công tác giảm nghèo, xây dựng nhà ở cho người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được triển khai hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu, Nghệ An vẫn phải đối mặt với những hạn chế cần khắc phục: tăng trưởng kinh tế chưa thực sự tương xứng với tiềm năng, nguồn lực đầu tư cho hạ tầng còn hạn chế, và một bộ phận dân cư ở vùng sâu, vùng xa vẫn gặp nhiều khó khăn.

Bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn). Ảnh: Sách Nguyễn

Tỉnh đã nghiêm túc có những đánh giá, xác định rõ những "điểm nghẽn" nói trên và đặt ra các giải pháp đột phá để khơi thông nguồn lực phát triển. Trọng tâm là cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành, cùng với đó là thúc đẩy chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nghệ An đặt mục tiêu xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm phục vụ, với thước đo phát triển là sự hài lòng của nhân dân.

Song song với đó, tỉnh tập trung triển khai các dự án chiến lược như Cảng nước sâu Cửa Lò, sân bay quốc tế Vinh và các khu kinh tế trọng điểm. Đây là những động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế vùng phát triển, tạo nền tảng cho Nghệ An trở thành trung tâm kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ.

Tàu vào nhận hàng tại cảng Cửa Lò. Ảnh: Thành Cường

Một trong những yếu tố then chốt để thúc đẩy phát triển bền vững là đầu tư vào nguồn nhân lực. Tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nghề và thu hút nhân lực chất lượng cao. Nghệ An cũng chú trọng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, kết hợp với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương.

Bên cạnh phát triển kinh tế, tỉnh cũng tập trung cho nhiệm vụ không kém phần quan trọng là đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng và an ninh. Nghệ An tiếp tục duy trì ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh biên giới. Đây là yếu tố then chốt để tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hành đánh địch đổ bộ đường không trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Năm 2025 là thời điểm đặc biệt quan trọng, đánh dấu năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025 và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới. Với bài học kinh nghiệm quý báu, sự đoàn kết và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Nghệ An hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào một giai đoạn bứt phá mạnh mẽ hơn nữa.

Phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Năm 2025 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm cuối thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đây cũng là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, cũng là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, triển khai cuộc cách mạng tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy. Với khối lượng, tính chất công việc rất lớn, nặng nề. Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên là tập trung cao nhất, quyết tâm cao nhất để thực hiện mức cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu của nhiệm kỳ, đặc biệt là các chỉ tiêu được đánh giá khó đạt như tốc độ tăng trưởng GRDP, GRDP bình quân đầu người... UBND tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng ở mức 2 con số, không dưới 10%.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên kiểm tra tại công trường thi công đường dây 500kV; Lãnh đạo tỉnh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tập đoàn Best Pacific; Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra mô hình nông nghiệp tại xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa; Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra việc hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng - Thành Duy - Thanh Lê

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng tin tưởng rằng: “Chúng ta có niềm tin, cơ sở để đạt mục tiêu trên. Bởi trong năm 2025, tỉnh bắt đầu thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù; các dự án FDI đã đầu tư và triển khai sẽ tạo thêm nguồn lực cho tỉnh. Vừa rồi, Quốc hội đã tháo gỡ một số điểm nghẽn về cơ chế thì các thủ tục đầu tư sẽ thuận lợi hơn để khơi thông nguồn lực”.

Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh những công việc quan trọng trong năm 2025: Tỉnh phải tập trung triển khai, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp với tinh thần mới, quyết tâm mới, cách tiếp cận mới như chỉ đạo, quán triệt của Tổng Bí thư Tô Lâm là xây dựng văn kiện đại hội mang hơi thở cuộc sống, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, như “sách giáo khoa”.

Trang trí chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng tại thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Phải thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy với tinh thần “không thể không làm”, “không thể chậm trễ hơn được nữa” để xây dựng được bộ máy “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả” như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong quá trình thực hiện, bám sát tinh thần chỉ đạo: “Vừa chạy vừa xếp hàng”; “Trung ương không chờ cấp tỉnh, cấp tỉnh không chờ cấp huyện, cấp huyện không chờ cơ sở”.

Cùng với đó, trong năm 2025, tỉnh phải tiếp tục tận dụng cơ hội để tăng tốc bứt phá trong thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư với tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đến nghiên cứu khảo sát, tổ chức thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh, phấn đấu 5 năm liên tiếp trong tốp 10 về kết quả thu hút FDI, phấn đấu dần trong tốp 10 cả nước về vốn FDI đăng ký và thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An 1. Ảnh: T.H

Nghệ An cam kết tập trung mọi nguồn lực để đạt các mục tiêu đề ra, tiếp tục cải cách thể chế, nâng cao hiệu lực quản lý và khơi dậy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm ở mọi cấp, ngành. Đặc biệt, Nghệ An xác định phát triển toàn diện kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và xây dựng tỉnh thành trung tâm kinh tế, văn hóa của khu vực.

Với những kết quả nổi bật trong năm 2024 và sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho những bước tiến tiếp theo, năm 2025 Nghệ An sẽ tăng tốc, bứt phá thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở mức cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả giai đoạn 5 năm 2021-2025; cùng với cả nước vững tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của sự phát triển bền vững, hội nhập và thịnh vượng.