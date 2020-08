Vươn lên từ vốn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội

(Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh, nhiều hộ gia đình ở Nghệ An đã có cơ hội được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước. Qua đó, nhiều mô hình sản xuất cho thu nhập ổn định của người dân được nhân rộng, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

(Baonghean) - Sau 1 năm thực hiện chương trình nâng mức cho vay và thời hạn cho vay, nguồn vốn chính sách ở Nghệ An đã phát huy hiệu quả tốt, nhiều hộ nghèo, hộ chính sách có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

(Baonghean) - Năm 2020, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Nghệ An triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo hiệu quả nguồn vốn chính sách được Chính phủ giao và nguồn vốn nhận ủy thác.

(Baonghean) - 6 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Nghệ An đạt được nhiều thành tích nổi bật. Ông Trần Khắc Hùng - Giám đốc Ngân hàng CSXH chi nhánh Nghệ An trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An về lĩnh vực này.