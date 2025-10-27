Vườn Tween: Huyền thoại 'Những bông hoa nhỏ' chính thức trở lại Chương trình thiếu nhi kinh điển 'Những bông hoa nhỏ' sẽ tái ngộ khán giả với phiên bản mới 'Vườn Tween', phát sóng 18h50 hàng ngày trên VTV3 từ 3/11, dành cho lứa tuổi 8-12.

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vừa chính thức công bố sự trở lại của chương trình thiếu nhi huyền thoại "Những bông hoa nhỏ" qua một phiên bản hoàn toàn mới mang tên "Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween". Chương trình sẽ lên sóng vào lúc 18h50 hàng ngày trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 3/11/2025.

Đây là một phần trong chuỗi chương trình mới về giáo dục sức khỏe, dinh dưỡng và thiếu nhi được VTV ra mắt, bao gồm "Vì tầm vóc Việt" và "Dinh dưỡng cho người Việt".

Phiên bản hiện đại cho thế hệ số

Nếu "Những bông hoa nhỏ" là ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả trước đây, thì "Vườn Tween" được định vị là không gian học tập, vui chơi và sống tích cực dành cho trẻ em từ 8-12 tuổi trong kỷ nguyên số. Mỗi tập có thời lượng ngắn gọn 5 phút, được thiết kế sinh động và súc tích.

"Vườn Tween" là không gian học - chơi - sống tích cực dành cho trẻ em 8-12 tuổi trong thời đại số.

Nội dung chương trình tập trung vào việc trang bị 7 năng lực thiết yếu của thế kỷ 21, bao gồm: sáng tạo, hợp tác, tư duy phản biện, thể chất, cảm xúc, thẩm mỹ và kỹ năng sống. Mỗi ngày trong tuần sẽ mang đến một chủ đề trải nghiệm riêng biệt, từ nghệ thuật, sáng tạo xanh cho đến các diễn đàn để trẻ em chia sẻ cảm xúc và học cách thể hiện bản thân.

Bà Nhật Hoa, Phó Trưởng Ban Chuyên đề Khoa giáo và là người chịu trách nhiệm sản xuất, chia sẻ: "Chúng tôi mong Vườn Tween trở thành điểm hẹn tích cực sau giờ học - nơi trẻ được vui, được học và được làm điều tử tế. Đây không chỉ là chương trình truyền hình, mà là hành trình gieo hạt giống nhân cách cho thế hệ tween Việt".

Tầm nhìn và hệ sinh thái chương trình

Phát biểu tại sự kiện công bố, ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa của chuỗi chương trình mới. "Đây là bước đi cụ thể của VTV trong hành trình lan tỏa tri thức, sức khỏe và tình yêu thương đến từng gia đình Việt", ông Lâm cho biết.

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Ông cũng khẳng định rằng "Vườn Tween" mang một ý nghĩa đặc biệt, là sự trở lại của một biểu tượng truyền hình, nơi các em nhỏ được lớn lên trong niềm vui và sự tử tế. Cùng với "Vườn Tween", hai chương trình "Vì tầm vóc Việt" (18h25 hàng ngày trên VTV1) và "Dinh dưỡng cho người Việt" (13h thứ 7 hàng tuần trên VTV1) sẽ tạo thành một hệ sinh thái truyền thông thống nhất, góp phần lan tỏa kiến thức về dinh dưỡng, vận động và giáo dục nhân cách.