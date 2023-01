Vướng mắc cần tháo gỡ khi thực hiệm quy định PCCC tại các cụm công nghiệp

Tin mới

Phát hiện thi thể người đàn ông bên bờ sông Lam (Baonghean.vn) - Sáng 3/1, người dân địa phương phát hiện thi thể 1 người đàn ông nằm sấp trên bờ sông Lam, thuộc địa phận xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên

Nhạc sĩ Doãn Nho và tâm huyết cuối đời với 'Bài ca tình yêu' (Baonghean.vn) - Ở tuổi 90, nhạc sĩ Doãn Nho vừa giới thiệu đến công chúng yêu nhạc Thủ đô tác phẩm nhạc kịch “Bài ca tình yêu” với 2 đêm diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Quy mô GRDP của Nghệ An đứng thứ 10 cả nước (Baonghean.vn) - Theo Cục Thống kê Nghệ An, năm 2022 mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh nhưng kinh tế Nghệ An vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng khá cao với 9,08%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 22 của cả nước.

Quân khu 4 và 6 tỉnh Bắc miền Trung ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (Baonghean.vn) - Sáng 3/1, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị liên tịch phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023 giữa Quân khu và 6 tỉnh.

6 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo, điều hành, 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 Chính phủ xác định 6 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành, 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu với 142 nhiệm vụ cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Tại sao 5G không thể thay thế Wi-Fi? (Baonghean.vn) - 5G và Wi-Fi đều là các công nghệ cho phép cung cấp các mạng truyền thông tốc độ cao, độ trễ thấp và dung lượng người dùng lớn, đặc biệt cả hai công nghệ này đều cần thiết để tận dụng tối đa tiềm năng của mạng Internet trong tương lai.

Nghệ An gỡ 'điểm nghẽn', phát triển nhanh dịch vụ logistics (Baonghean.vn) - Nhằm cải thiện môi trường đầu tư và phát triển kinh tế, Nghệ An đã và đang nỗ lực đầu tư nâng cấp hạ tầng thiết yếu. Một trong những ưu tiên hàng đầu là từng bước tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông và kết nối, phát triển dịch vụ logistics xứng tầm trung tâm của khu vực.

Sông Lam Nghệ An sẽ sử dụng đội hình nào trong mùa giải mới 2023? (Baonghean.vn) - Khi các đội bóng khác tại V.League rầm rộ tuyển quân để chuẩn bị cho mùa giải mới, Sông Lam Nghệ An vẫn đang án binh bất động, thậm chí mất quân, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho đội hình đội bóng xứ Nghệ.

Nghệ An cấp hơn 244 tỷ đồng chi trả các chính sách giáo dục năm 2022 (Baonghean.vn) - Việc kịp thời chi trả các chế độ, chính sách sẽ tháo gỡ khó khăn cho các địa phương và các nhà trường trước thềm năm mới.

Honda Ôtô Vinh – Chặng đường 16 năm nỗ lực và phát triển (Baonghean.vn) - Tọa lạc tại Đại lộ Lênin – phường Hưng Dũng (TP. Vinh), Honda Ôtô Vinh là 1 trong 6 đại lý đầu tiên của Honda Việt Nam và cũng là đại lý lớn nhất khu vực miền Trung.

Các trường hợp ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Nhiều mẫu xe ô tô tăng giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng từ 2023 Hàng loạt xe ô tô từ nhóm bình dân cho đến phân khúc hạng sang đã được xác nhận sẽ tăng giá bán từ năm 2023, các mẫu xe có mức tăng giá trải rộng và cao nhất lên đến hàng trăm triệu đồng.

Nga xác nhận hàng chục binh sỹ thiệt mạng trong vụ tấn công tên lửa của Ukraine Nga ngày 2/1 xác nhận đã có hơn 60 binh sỹ nước này thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine nhằm vào một khu nhà ở tạm thời do các lực lượng Nga sử dụng tại khu vực Donbass.

Thách thức và cơ hội cho Sông Lam Nghệ An ở mùa giải 2023 (Baonghean.vn) - Mùa giải 2023 sẽ là một mùa giải đầy khó khăn, thách thức với Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên sau một năm các cầu thủ trẻ được tích lũy kinh nghiệm thì Sông Lam Nghệ An vẫn có những cơ hội cho riêng mình.

Thực chất, hiệu quả trong chuyển đổi số (Baonghean.vn) - Dấu mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số ở Nghệ An năm 2022 là lần đầu tiên, tỉnh ban hành hoàn chỉnh chủ trương, lộ trình, giải pháp cụ thể về chuyển đổi số; qua đó, bước đầu tạo nhiều chuyển biến hết sức tích cực, thực chất.

Hôm nay, bắt đầu lấy ý kiến nhân dân về Luật Đất đai (sửa đổi) Thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 3/1/2023 và kết thúc vào ngày 15/3/2023.

'NSND Công Lý đang chịu nhiều áp lực khi trở lại Táo Quân' 'Công Lý là người sống rất có trách nhiệm. Vậy nên bạn ấy sẽ càng đau đáu khi sự xuất hiện lần này với Táo Quân có được như khán giả kỳ vọng hay không”, MC - Á hậu Thụy Vân chia sẻ.

Nga tố Ukraine tập kích cơ sở năng lượng, Kiev nói Moscow sắp hết tên lửa Nga cáo buộc Ukraine đã sử dụng UAV để tập kích một cơ sở năng lượng ở Bryansk. Kiev cho rằng, Moscow chỉ còn đủ tên lửa cho 2 lần tập kích diện rộng.

Nông dân Con Cuông vào vụ thu hoạch táo (Baonghean.vn) - Huyện miền núi Con Cuông đang bước vào vụ thu hoạch táo. Vài năm trở lại đây, nông dân đã mạnh dạn đưa vào trồng nhiều giống táo đại, táo xanh có năng suất, chất lượng cao, mang lại hiệu quả kinh tế.

Thái Lan đứng nhất bảng A; Al Nassr từng muốn mua Messi trước Ronaldo (Baonghean.vn) - Giành chiến thắng trước Campuchia trong lượt trận cuối cùng, Thái Lan đã kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng A; HLV Rudi Garcia chia sẻ rằng, Al Nassr từng có ý định chiêu mộ siêu sao Lionel Messi. Đó là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Nghe An welcomes over 80 thousand tourists in 3 days of Tet holiday (Baonghean.vn) - This year's New Year holiday lasted 3 days, the weather was quite favorable for activities, entertainment and travel. Therefore, some destinations in Nghe An attracted a large number of tourists to experience entertainment and culinary services.

Sunflowers in Nghe An attract visitors (Baonghean.vn) - On the occasion of New Year, the sunflower field of TH Milk Joint Stock Company in Nghe An began to bloom. Many tourists visited this place to capture the best pictures and moments.



Nghệ An đón trên 80 nghìn lượt khách du lịch trong 3 ngày nghỉ Tết (Baonghean.vn) - Theo số liệu của Sở Du lịch, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, Nghệ An đón và phục vụ trên 80 nghìn lượt khách du lịch; doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt khoảng 100 tỷ đồng.

Trò chuyện với chàng trai 'hút đinh' xuyên Việt (Baonghean.vn) - Đam mê du lịch và mong muốn được chia sẻ chính là động lực khiến Trần Đức Trung (SN 1989), quê ở huyện Quỳnh Lưu quyết định thực hiện chuyến đi bộ xuyên Việt, hút đinh (sắt) trên đường ở 63 tỉnh, thành.

Promoting the potential, advantages and investment policies of Nghe An (Baonghean.vn) - In 2022, the foreign affairs of Nghe An continued to be implemented in a unified, flexible and comprehensive way in Party diplomacy, State diplomacy and people-to-people diplomacy; making an important contribution to promoting the socio-economic development of the province.



Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/1 (Baonghean.vn) - Du khách đổ về check-in tại cánh đồng hoa hướng dương; Không nghỉ Tết Dương lịch trên công trường Dự án cao tốc Bắc - Nam; Đưa vào sử dụng cảng cá Lạch Quèn; Làng nghề hương Tây Lân tất bật vào vụ Tết… là những thông tin nổi bật ngày 2/1.

Nông dân Nghệ An thi đua sản xuất ngày đầu năm mới (Baonghean.vn) - Ngay từ những ngày đầu năm mới 2023, cùng với khí thế sản xuất tại các doanh nghiệp, trên đồng ruộng và các cảng cá, bà con nông dân hồ hởi bắt tay vào công việc đồng áng, chăm sóc cây trồng, đẩy mạnh sản xuất vụ xuân và đánh bắt hải sản.

Sáng tạo không gian diễn xướng mới cho ví, giặm (Baonghean.vn) - Từ xưa hầu như khắp mọi miền quê xứ Nghệ, không phân biệt đẳng cấp tôn giáo, trai gái trẻ già, trí giả hay bình dân, ai cũng có thể hát được dân ca xứ Nghệ và có thể ứng tác ngẫu hứng...

Linh thiêng lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma (Baonghean.vn) - Đồng chí Thượng tá Phạm Văn Thọ - Phó Chính ủy Lữ đoàn cùng các phóng viên, cán bộ, thủy thủ tàu 490, đoàn công tác của Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân có mặt tại vùng biển Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại sự kiện Gạc Ma.