Vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng dự án Thủy điện Hủa Na chưa được giải quyết dứt điểm

(Baonghean.vn) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An tiến hành thảo luận tại hội trường.

(Baonghean.vn) - Quyết định số 22/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An quy định hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh là chính sách chưa từng có tiền lệ. Dù quyết định ra đời trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm đầu tiên Nghệ An thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhưng việc triển khai các chính sách hỗ trợ thể hiện sự thấu hiểu, chia sẻ của các cấp chính quyền, các ban, ngành với những khó khăn mà người lao động phải trải qua.