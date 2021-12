Vượt hàng chục km trong đêm để truy vết, lấy mẫu Covid-19 ở huyện vùng biên Nghệ An

Có mặt tại xã Keng Đu lúc 01h sáng, sau khi vượt quãng đường hơn 80 km từ Trung tâm y tế huyện, mang theo sinh phẩm các thiết bị hỗ trợ lấy mẫu, bác sỹ Sầm Văn Hải- Giám đốc Trung tâm y tế và các nhân viên của trung tâm đã bắt tay ngay vào công tác lấy mẫu. Đến hơn 9h sáng ngày 11/12, công tác lấy mẫu của 192 F1 đã hoàn thành, hiện tại mẫu sinh phẩm đã chuyển xuống CDC tỉnh để xét nghiệm.

Công tác lấy mẫu cho học sinh tại bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý. Ảnh: Tình Dương

“Khó khăn của công tác lấy mẫu xét nghiệm ở Kỳ Sơn là khoảng cách từ Trung tâm Y tế huyện đến các xã rất xa, giao thông đi lại khó khăn vì đường dốc quanh co hiểm trở, ban ngày chỉ khoảng 2 tiếng rưỡi là vào đến nơi nhưng ban đêm do sương mù nên phải hơn 4 tiếng chúng tôi mới vào được đến Keng Đu để lấy mẫu. Trường hợp F0 là giáo viên mầm non nên có rất nhiều F1 là các cháu nhỏ, phải chờ đến sáng để đến tận nhà của các cháu mới lấy được mẫu.” - bác sỹ Sầm Văn Hải cho biết.

Đường lên bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý để lấy mẫu của đội truy vết lấy mẫu Trung tâm y tế huyện. Clip: Tình Dương

Dẫu biết rằng công tác chống dịch của lực lượng tuyến đầu là hết sức vất vả nhưng đối với địa bàn các huyện vùng cao như Kỳ Sơn thì vất vả thêm bội phần. “Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Kỳ Sơn đánh giá cao sự vào cuộc của các lực lượng tuyến đầu và chia sẻ với những khó khăn của đội ngũ y tế trong công tác lấy mẫu, truy vết. Huyện sẽ tập trung mọi lực lượng để nhanh chóng khống chế ổ dịch, không để dịch bệnh bùng phát”- Ông Lỳ Bá Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Kỳ Sơn, khẳng định./.