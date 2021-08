Vượt khó hoàn thành mức cao nhất chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Vừa chống dịch, vừa phục hồi kinh tế



Trong 6 tháng đầu năm 2021, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Một số lĩnh vực chịu tác động nặng nề như lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, vận tải, lưu trú, ăn uống...; nhiều doanh nghiệp phải hoạt động cầm chừng hoặc ngừng hoạt động. Thời gian này, trên địa bàn tỉnh diễn ra đồng thời nhiều sự kiện quan trọng, cần tập trung nhiều thời gian và nguồn lực để triển khai thực hiện; các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và phát sinh thực hiện yêu cầu tiến độ ngày càng khẩn trương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm hỏi, động viên các lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 tại tổ chốt ở xã Quỳnh Lập (TX Hoàng Mai). Ảnh: Phạm Bằng

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tỉnh đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19. Các cấp, các ngành chủ động, phối hợp chặt chẽ triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả việc thực hiện 5 nguyên tắc chống dịch “Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch” và quán triệt phương châm “4 tại chỗ”. Cho đến thời điểm này, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, khống chế.



Công tác phòng, chống dịch đã nhận được sự quan tâm đặc biệt và chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy; sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, sự tin tưởng, đoàn kết, ủng hộ của nhân dân; đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cao của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu. Tỉnh đã tập trung thực hiện quyết liệt hệ thống các giải pháp đồng bộ, phù hợp theo tinh thần “kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, dựa vào dân” nhằm kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất cho an toàn sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. Tỉnh cũng đã hỗ trợ, chia sẻ với người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân.

Bên cạnh nhiệm vụ phòng, chống dịch, các cấp, các ngành tập trung nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh vẫn ước đạt 7,58%/kịch bản 7,61%. Nghệ An là địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 10.042 tỷ đồng, bằng 71,6% dự toán HĐND tỉnh giao.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng kinh tế Nghệ An vẫn phát triển. Ảnh tư liệu

Tính đến hết tháng 6/2021, Nghệ An đã cấp mới cho 51 dự án, điều chỉnh 69 lượt dự án; tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là hơn 12.063 tỷ đồng; so với cùng kỳ năm 2020, số lượng dự án tăng 24%, tổng mức đầu tư tăng 2,99 lần. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, điều chỉnh phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19, kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch. Công tác quản lý Nhà nước và CCHC được tăng cường; tình hình ANTT, an toàn xã hội được giữ vững.



Thống nhất không điều chỉnh chỉ tiêu phát triển

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xác định, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, trên hết, trước hết thời điểm này là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. Tập trung cao nhất, ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an sinh, ổn định xã hội và đời sống Nhân dân. Tiếp tục quán triệt chủ trương "chống dịch như chống giặc"; thực hiện tốt phương châm “kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, dựa vào dân”; hành động với tinh thần sớm hơn, cao hơn, linh hoạt, sáng tạo phù hợp với thực tiễn trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc chung. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân; đoàn kết, đồng thuận, bình tĩnh ứng phó với các tình huống, kìm chế và đẩy lùi dịch bệnh.

Tại các cuộc họp thường kỳ, UBND tỉnh xác định, từ nay đến cuối năm 2021, dịch Covid-19 sẽ tiếp tục tác động trực tiếp lên mọi mặt đời sống, ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, quan điểm thống nhất của tỉnh là không điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành. Muốn vậy, các cấp, các ngành phải thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra để đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác đến thăm Nhà máy may An Hưng (huyện Yên Thành). Ảnh: Phạm Bằng

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, các ngành cũng phải chủ động rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh theo tinh thần kịp thời, chủ động, giải quyết theo thẩm quyền, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm. Trong đó, tập trung cho các ngành, lĩnh vực có điều kiện tăng trưởng như công nghiệp, nông nghiệp, để bù đắp lại cho những ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thực hiện ký cam kết và thực hiện giải ngân đúng cam kết, gắn trách nhiệm với người đứng đầu để đảm bảo giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2021.



Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; triển khai các hoạt động đối ngoại phù hợp với diễn biến tình hình dịch Covid-19. Tỉnh sẽ tập trung điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch thu, đạt và vượt mục tiêu kế hoạch giao, trong đó quan trọng nhất là có cơ cấu thu hợp lý. Kiểm soát chặt chẽ việc chi ngân sách theo tinh thần tiết kiệm hiệu quả, ưu tiên bố trí nguồn chi ngân sách cho công tác phòng, chống dịch, an sinh xã hội và các khoản chi cấp bách khác.

“Ngoài nhiệm vụ phát triển kinh tế, tỉnh cũng quan tâm, ưu tiên cho nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Triển khai kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trên tinh thần: đúng nguyên tắc, tiêu chí, đúng đối tượng; bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân”. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung