Vượt qua giá rét, nông dân Nghệ An thắng lợi vụ tôm

Sau hơn 3 tháng tập trung nuôi, những ngày này gia đình ông Hoàng Xuân Tin ở xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu) thu hoạch tôm vụ 3. Với 5 ha diện tích ao nuôi, trong đó có nhiều ao được nuôi trong nhà kính và bể xi măng, gia đình ông đã thu hoạch được hơn 10 tấn tôm; sau khi trừ chi phí, anh thu lãi hơn 500 triệu đồng.



“Xác định tôm vụ 3 khó nuôi do thời tiết giá rét nên gia đình thả với mật độ thưa, cứ ao 3.000 m2 thả 500 – 1.000 tôm giống. So với các vụ trước, vụ này tôm không được sản lượng do thả mật độ thưa nhưng giá bán cao hơn rất nhiều. Do nuôi ít nên cung không đủ cầu, thương lái tranh mua” - ông Tin cho biết.

Tôm vụ 3 thu hoạch có giá bán cao, giá tăng bình quân từ 60.000 - 70.000 đồng/kg so với giá chính vụ. Ảnh: Việt Hùng.

Bước vào mùa nuôi tôm (vụ 1, vụ 2), nông dân Quỳnh Lưu tận dụng hết diện tích để thả nuôi 460 ha, tuy nhiên bước vào vụ 3 do thời tiết bất lợi nên diện tích nuôi giảm xuống còn khoảng 50 – 70 ha. Từ đầu tháng 11 âm lịch đến nay, các hộ nuôi tôm tiến hành thu hoạch; tuy nhiên không như vụ 1, vụ này bà con thu hoạch theo hình thức “tỉa” để bán theo nhu cầu khách hàng đặt. Do diện tích nuôi giảm nên tôm vụ 3 hiện có giá bán rất cao.

Theo thương lái thu mua tại ao, tôm loại 100 con/kg hiện có giá 150.000 đồng (cao hơn giá tôm vụ 1, vụ 2 từ 50.000 – 60.000 đồng/kg); tôm loại 60 con/kg hiện có giá 200.000 đồng; loại 50 con/kg giá 210.000 đồng; loại 42 – 45 con giá 250.000 đồng/kg... Trung bình tăng khoảng 60.000 đồng/kg so với tôm nuôi chính vụ.

Nắm bắt nhu cầu thị trường, đặc biệt là vào dịp trước, trong và sau Tết, nhiều hộ dân đã mạnh dạn nuôi tôm vụ 3 để cung cấp ra thị trường. Tuy nhiên, người dân cũng rất thận trọng và có nhiều kinh nghiệm để nuôi tôm vụ 3 thành công.

Nông dân Quỳnh Lưu thu hoạch tôm vụ 3. Ảnh: Việt Hùng

Năm 2020, các hộ nuôi tôm ở huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai gặp khó do dịch bệnh khiến tôm kém phát triển. Hồi đầu năm, dịch bệnh Covid – 19 kéo dài cũng ảnh hưởng đến việc chế biến và xuất khẩu đi các nước. Tuy nhiên, vượt qua khó khăn, các hộ đầu tư ao nuôi hiện đại, tập trung chăm sóc tôm theo đúng quy trình. Nhờ vậy trong năm 2020, sản lượng tôm thu hoạch của huyện Quỳnh Lưu đạt 2.500 tấn, giảm 150 tấn so với năm 2019.



Ông Bùi Xuân Trúc – Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quỳnh Lưu cho biết, qua thống kê tại các xã ven biển, đến thời điểm này bà con thu hoạch được khoảng 70% diện tích tôm thả nuôi vụ 3, còn khoảng 30% diện tích tương đương trên 20 tấn đang được bà con chăm sóc để kịp bán vào dịp Tết nguyên đán. Ngoài tập trung chăm sóc tôm, phòng NN&PTNT huyện chỉ đạo các xã tuyên truyền bà con vệ sinh ao đầm, cải tạo ao nuôi đã thu hoạch để sau khi đón Tết nguyên đán xong sẽ bắt đầu cho vụ nuôi mới của năm 2021.