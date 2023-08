Vượt qua U11 T&T VSH, U11 Sông Lam Nghệ An điền tên vào bán kết

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Vượt qua U11 T&T VSH với tỷ số 3-1, U11 Sông Lam Nghệ An chính thức điền tên vào Bán kết Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc năm 2023. Trận đấu được diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk vào lúc 16h00 ngày 1/8.

Trước khi đến với trận đấu Tứ kết, U11 Sông Lam Nghệ An được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Nguyễn Hồng Việt đã xuất sắc giành toàn thắng tại bảng C ghi được 17 bàn, để thủng lưới 2 bàn và đứng nhất bảng. Trong khi đó, U11 T&T VSH hoàn thành vòng bảng với vị trí thứ 2, được 4 điểm.

Đội hình ra sân của hai đội.

Chính vì vậy, khi bước đến cuộc đọ sức giữa U11 Sông Lam Nghệ An và U11 T&T VSH giới chuyên môn đều nhận định đây sẽ là trận đấu khá dễ dàng cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hồng Việt. Tuy nhiên trên thực tế, trận đấu đã diễn ra đầy hấp dẫn, U11 Sông Lam Nghệ An sở hữu những chân sút có phẩm chất kỹ thuật nhỉnh hơn, đã sớm làm chủ trận đấu và ghi được bàn thắng dẫn trước ở phút thứ 4 do công của Minh Đức.

Tuy nhiên chỉ 3 phút sau, từ pha phản công chớp nhoáng, Nam Cường đã giúp U11 T&T VSH quân bình được tỷ số trận đấu. Cũng kể từ thời gian này, hai đội chơi ăn miếng trả miếng, với nhịp độ được đẩy lên rất cao và có rất nhiều cơ hội được tạo ra về phía khung thành của nhau. Trong hiệp thi đấu thứ nhất, U11 Sông Lam Nghệ An dù thi đấu quyết tâm nhưng trước các pha áp sát quyết liệt từ đối thủ đã không có được điều mình cần.

Phải đến phút 39 của trận đấu từ pha đá phạt góc bên cánh phải, Minh Đức mới đưa được đội bóng xứ Nghệ giành lại thế dẫn điểm. Không còn gì để mất, U11 T&T VSH đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng không lâu sau đó họ phải nhận thêm bàn thua và đành chấp nhận nói lời chia tay giải đấu sau vòng tứ kết.

Bàn thắng thứ 3 của U11 Sông Lam Nghệ An được ghi do công của Ngọc Quân vào những giây bù giờ của trận đấu.

Với chiến thắng này, U11 Sông Lam Nghệ An đã điền tên mình vào Bán kết Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc năm 2023. Trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 3/8 tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk.