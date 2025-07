Thể thao Vượt qua U13 SHB Đà Nẵng trên chấm luân lưu, U13 Sông Lam Nghệ An vào chơi trận chung kết Giải U13 Quốc gia 2025 Vượt qua U13 SHB Đà Nẵng trên chấm luân lưu, U13 Sông Lam Nghệ An chính thức ghi tên mình vào chơi trận chung kết Giải U13 Quốc gia 2025. Trận đấu diễn ra vào chiều 11/7, trên sân vận động phường Thủ Dầu Một.

U13 Sông Lam Nghệ An đã vượt qua bảng A với thành tích bất bại. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh giành chiến thắng trước U13 PVF, U13 Bình Dương và hòa với U13 Becamex Bình Dương ở lượt cuối khi đã chắc suất đi tiếp. Như vậy, kết thúc vòng bảng, U13 Sông Lam Nghệ An có được 7 điểm và giành vé vào Tứ kết Giải U13 Quốc gia 2025 với tư cách nhất bảng.

Màn ăn mừng của các cầu thủ U13 SLNA. Ảnh: Nguyễn Văn Hải

Tại vòng Tứ kết, U13 Sông Lam Nghệ An chạm trán với U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Với lối chơi hợp lý, cùng những phút thi đấu bùng nổ của các cầu thủ, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh đã xuất sắc đánh bại đội bóng hàng xóm với tỷ số đậm 3-0 để ghi tên mình vào chơi trận Bán kết.

Tại trận đấu tranh Huy chương Bạc, U13 Sông Lam Nghệ An sẽ đối đầu với U13 Đà Nẵng. Với mục tiêu sẽ đi đến trận cuối cùng, nên huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh đã tung ra đội hình với nhiều trụ cột có thể kể đến như Nguyễn Vi Mạnh Hùng, Thành Tài, Cao Huy Hoàng, Võ Đức Anh...

Với sự có mặt của những nhân sự nổi bật đó, U13 Sông Lam Nghệ An đã không quá khó khăn để chiếm lĩnh thế trận ngay khi bóng lăn. Và không quá bất ngờ khi Sông Lam Nghệ An là đội sở hữu cơ hội đầu tiên của trận đấu, từ pha lên bóng bên cánh phải, bóng được đồng đội tạt vào chính xác cho Hải Hoàng, tiền đạo số 9 trong thế không bị kèm cặp và chỉ cách cầu môn hơn 10m, nhưng đã thực hiện cú vô lê không theo ý muốn, vuột mất cơ hội mở điểm cho U13 Sông Lam Nghệ An.

Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An chiếm thế chủ động trước U13 SHB Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Văn Hải

Để tìm được đường vào khung thành U13 SHB Đà Nẵng, U13 Sông Lam Nghệ An đã triển khai đa dạng các pha lên bóng. Trong đó, các tình huống cố định luôn được các cầu thủ Sông Lam Nghệ An chắt chịu. Phút 14, từ pha đá phạt cố định ngoài vòng cấm của Đình Tuấn, đưa bóng đi trúng xà ngang của SHB Đà Nẵng, trước đó thì thủ thành Thiên Ân cũng đã chơi xuất sắc để phải bay người hết cỡ, chạm những đầu ngón tay vào bóng, giúp đội nhà tránh bàn thua.

Sau quãng thời gian đầu bị lép vế, U13 SHB Đà Nẵng dần lấy lại thế trận và tổ chức được những tình huống lên bóng khá sắc nét. Trong đó, vào phút 25, từ pha tấn công ở trung lộ, Thanh Phong nhận được chọc khe của đồng đội rồi thoát xuống đối mặt với thủ môn Sông Lam Nghệ An, nhưng tiền đạo này lại sút bóng vọt xà.

Tuy nhiên, với những pha bỏ lỡ đến từ cả 2 đội nên 30 phút đầu tiên của trận đấu đã khép lại với tỷ số 0-0.

Các cầu thủ U13 SHB Đà Nẵng chơi kỷ luật và tích cực áp sát nên gây nhiều khó khăn cho U13 SLNA. Ảnh: Nguyễn Văn Hải

Bước sang hiệp 2, U13 SHB Đà Nẵng triển khai lối chơi đầy chặt chẽ. Chính vì vậy, trong khoảng thời gian đầu của hiệp đấu này không nhiều cơ hội được các học trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh tạo ra. Phải đến khi trận đấu còn khoảng 10 phút cuối cùng, U13 Sông Lam Nghệ An mới quyết định tăng tốc. Trong đó, phút 55, từ tình huống phạt góc, Thành Tài treo bóng vào giữa khung thành, Cao Huy Hoàng chọn vị trí hợp lý, nhưng cú đánh đầu cận thành của tiền vệ Đội trưởng Sông Lam Nghệ An lại đưa bóng đi trúng cột dọc.

Những phút cuối trận chứng kiến màn gây sức ép khủng khiếp từ U13 Sông Lam Nghệ An nhưng đều bất thành trong việc đưa bóng vào lưới U13 SHB Đà Nẵng.

Chính vì vậy, 60 phút của trận đấu đã khép lại với tỷ số 0-0. Với kết quả này, 2 đội phải bước vào loạt luân lưu để phân định thắng thua. Với sự bản lĩnh và tỉnh táo, U13 Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng với tỷ số 5-4 trên chấm 11m, qua đó chính thức điền tên mình vào chơi trận chung kết Giải U13 Quốc gia 2025./.