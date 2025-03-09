Thể thao Vượt qua U17 Thép Xanh Nam Định, U17 Sông Lam Nghệ An rộng cửa vào vòng chung kết Giải U17 Quốc gia 2025 Chiều 3/9, trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF, lượt trận thứ ba giai đoạn lượt về bảng B - Vòng loại Giải U17 Quốc gia 2025 tiếp tục diễn ra. Bảng đấu này quy tụ 6 đội: PVF-CAND, SHB Đà Nẵng, Luxury Hạ Long, Đông Á Thanh Hóa, Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An.

Hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc trong hiệp 1

Trước vòng đấu, U17 Sông Lam Nghệ An đang có 12 điểm sau 7 lượt trận, tạm xếp nhì bảng B. Xếp ngay phía sau là U17 Thép Xanh Nam Định với 10 điểm. Vì thế, cuộc chạm trán giữa hai đội mang tính quyết định lớn đến cục diện đua tranh tấm vé dự vòng chung kết.

Ở lượt đi, đại diện xứ Nghệ từng thắng đậm 5-0, nên giới chuyên môn đánh giá thầy trò HLV Hải Nam tiếp tục ở thế “cửa trên”. Tuy nhiên, với tính chất quan trọng của trận đấu, ban huấn luyện U17 SLNA đã lựa chọn đội hình mạnh nhất. Sơ đồ 4-4-1-1 được áp dụng, với Văn Sáng đá cao nhất, hỗ trợ bởi hàng tiền vệ gồm Minh Thủy, Huy Hoàng, Minh Lợi, Ngọc Sơn và Văn Lâm. Hàng thủ là sự góp mặt của Anh Đức, Thành Công, Văn Tú và Đăng Huy.

Đội hình xuất phát của U17 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Ngay từ đầu trận, U17 Sông Lam Nghệ An đã chủ động dâng cao đội hình và tổ chức pressing. Sức ép liên tục khiến khung thành của U17 Thép Xanh Nam Định nhiều lần chao đảo. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác trong các tình huống dứt điểm và cả yếu tố may mắn đã khiến đội bóng xứ Nghệ không thể sớm mở tỷ số.

Cơ hội rõ rệt nhất đến vào cuối hiệp 1. Tiền đạo Văn Sáng bị phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Đáng tiếc, cú sút của Minh Thủy lại không thể làm tung lưới đối phương, khiến hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

Bùng nổ trong hiệp 2, rộng cửa vào vòng chung kết

Bước sang hiệp 2, U17 SLNA gia tăng sức ép với quyết tâm phá vỡ thế bế tắc. Các học trò của HLV Hải Nam chủ động đẩy cao nhịp độ, thực hiện pressing toàn sân và liên tục khai thác những khoảng trống nơi hàng thủ đối phương.

Trong một pha bóng đầy tốc độ, Văn Lâm bị hậu vệ Nam Định phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, chính anh là người dứt điểm thành công, đưa U17 SLNA vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng giúp tinh thần của các cầu thủ xứ Nghệ được giải tỏa, đồng thời tạo áp lực ngược lại cho đối thủ.

Không dừng lại ở đó, thầy trò HLV Hải Nam tiếp tục duy trì thế trận tấn công. Phút cuối trận, từ pha xử lý khéo léo của Ngọc Sơn khiến hậu vệ Nam Định phạm lỗi, U17 SLNA lần thứ ba được hưởng phạt đền. Minh Thủy - người từng bỏ lỡ cơ hội ở hiệp 1 đã thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng xứ Nghệ.

Niềm vui của U17 SLNA sau khi giành chiến thắng. Ảnh: Đức Anh

Chiến thắng quan trọng này giúp U17 Sông Lam Nghệ An có được 15 điểm, hơn đội xếp thứ 3 là U17 Đông Á Thanh Hóa 4 điểm. Với lợi thế này, thầy trò HLV Hải Nam chỉ cần giành thêm 1 điểm ở 2 lượt đấu cuối cùng là chắc chắn góp mặt tại vòng chung kết Giải U17 Quốc gia 2025.

Có thể nói, chiến thắng trước U17 Thép Xanh Nam Định không chỉ giúp U17 SLNA củng cố vị trí nhì bảng B, mà còn mở rộng cánh cửa tiến vào vòng đấu dành cho những đội bóng mạnh nhất lứa tuổi U17 toàn quốc. Đây cũng là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực bền bỉ của tập thể đội bóng trẻ xứ Nghệ trong suốt hành trình vòng loại.