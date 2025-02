Thể thao Vượt qua U19 Bà Rịa Vũng Tàu, U19 Sông Lam Nghệ An giành quyền vào chơi trận chung kết Vượt qua U19 Bà Rịa Vũng Tàu tại trận bán kết Giải U19 Quốc gia 2025, U19 Sông Lam Nghệ An giành quyền vào chơi trận chung kết. Trận đấu giữa hai đội diễn ra trên sân vận động Bà Rịa Vũng Tàu vào chiều 26/2.

Đội hình xuất phát của 2 đội. Ảnh: Đức Anh

Sau chiến thắng 2-1 trước Viettel ở vòng tứ kết Giải U19 Quốc gia 2025, U19 Sông Lam Nghệ An đã có tới 8 lần liên tiếp lọt vào vòng bán kết của giải.

Tại trận bán kết, U19 Sông Lam Nghệ An đối đầu với U19 Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là trận đấu được dự đoán có nhiều thử thách cho đoàn quân của huấn luyện viên Huy Hoàng. Bởi U19 Bà Rịa Vũng Tàu ngoài được thi đấu trên sân nhà còn có sự tham gia của 6 chân sút được biệt phái từ đội 1 xuống. Trong đó có tới 5 cầu thủ là trụ cột của đội bóng này.

Đông đảo khán giả đến sân cổ vũ cho U19 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Tuy nhiên, với sức mạnh đã được kiểm chứng suốt từ đầu giải, U19 Sông Lam Nghệ An vẫn được giới chuyên môn đánh giá có phần nhỉnh hơn đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Văn Hiển. Đặc biệt trong trận bán kết, U19 Sông Lam Nghệ An còn được tiếp sức bởi khá đông cổ động viên Sông Lam Nghệ An tại phía Nam. Đây sẽ là nguồn sức mạnh giúp đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng quyết tâm hướng đến mục tiêu lần thứ 11 được vào chơi trận chung kết.

Trọng Sơn chơi năng nổ mang đến nhiều cơ hội cho U19 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Để làm được điều này, ban huấn luyện U19 Sông Lam Nghệ An đã sử dụng chiến thuật khác hoàn toàn so với cuộc đụng độ với Viettel ở vòng đấu trước. Trong đó, huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng quyết định sử dụng sơ đồ 4-3-3 - sơ đồ thiên nhiều về tấn công để tiếp cận trận đấu.

Thuyền trưởng xứ Nghệ bố trí 4 hậu vệ gồm: Tấn Minh, Văn Tâm, Văn Thành và Anh Dũng. Vương Quốc Dũng, Quốc Trung và Trọng Tuấn sẽ thi đấu ở trung tâm hàng tiền vệ. Trong khi đó, bộ 3 Trọng Sơn, Quốc Khánh và Phùng Văn Nam sẽ đảm trách vai trò tấn công cho đội bóng xứ Nghệ.

Quốc Trung là cầu thủ sở hữu cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1. Ảnh: Đức Anh

Do đây là trận đấu có tầm quan trọng, nên hai đội đã nhập cuộc đầy thận trọng. Cả U19 Bà Rịa Vũng Tàu và U19 Sông Lam Nghệ An đều không mạo hiểm dâng cao tấn công, mà luôn bảo đảm đủ quân số cho nhiệm vụ phòng ngự. Chính vì vậy, trong hơn 20 phút đầu tiên của trận đấu mà không bên nào có cơ hội nguy hiểm đáng kể.

Phải đến phút 22 của trận đấu, U19 Sông Lam Nghệ An mới tạo được sóng gió cho khung thành của Xuân Tín. Từ đường thả bóng chếch bên cánh trái của Trọng Sơn, Quốc Trung sau một nhịp xử lý đã thực hiện cú cứa lòng trong đẹp mắt, nhưng tiếc rằng bóng đá đi trúng vào xà ngang khung thành Bà Rịa Vũng Tàu, vuột mất cơ hội mở điểm cho U19 Sông Lam Nghệ An.

U19 Sông Lam Nghệ An tung ra nhiều cú sút trong hiệp đấu đầu tiên. Ảnh: Đức Anh

Những phút cuối hiệp thi đấu thứ nhất, cả hai đội vẫn duy trì lối chơi chặt chẽ khiến cho cơ hội không đến nhiều với khung thành của thủ môn Xuân Tín và Bảo Ngọc.

Bước sang hiệp 2, nhằm tạo ra thế trận tốt hơn, huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng quyết định thay đổi nhân sự Quốc Khánh, Anh Dũng rời sân, vào thay 2 cầu thủ này là Hồ Hữu Nhật Sang và Lê Tấn Dũng.

Những điều chỉnh đó đã giúp U19 Sông Lam Nghệ An thi đấu khởi sắc hơn. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng liên tục gây sức ép lên phần sân của đội chủ nhà và tạo ra nhiều sóng gió trước cầu môn của Xuân Tín. Trong đó, vào phút 57 từ đường tạt bóng của Tấn Minh về phía cột 2, Trọng Sơn bật cao đánh đầu nhưng bóng đã đi không chính xác.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, thì đến phút 75, U19 Sông Lam Nghệ An đã khai thông được thế bế tắc. Từ pha lên bóng dũng mãnh bên cánh trái của Lê Tấn Dũng, buộc hậu vệ Bà Rịa Vũng Tàu phải phạm lỗi trong vòng cấm, rất nhanh trọng tài chính trận đấu cho U19 Sông Lam Nghệ An được hưởng quả đá phạt đền.

Trên chấm 11m, Trọng Tuấn đã không cho thủ môn Xuân Tín có cơ hội để cản phá, mở tỷ số cho U19 Sông Lam Nghệ An.

Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng thi đấu đầy hưng phấn và tiếp tục nhân đôi cách biệt ở 4 phút sau bàn thắng đầu tiên. Từ trước khu vực cấm địa của đối phương, Trọng Tuấn tung cú sút kỹ thuật, bóng đi vào góc cao khung thành Bà Rịa Vũng Tàu, khiến thủ môn Xuân Tín không còn cơ hội cản phá.

Những phút cuối trận, U19 Sông Lam Nghệ An còn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành đối phương nhưng không thể có thêm bàn thắng nào nữa.

Và tỷ số 2-0 nghiêng về U19 Sông Lam Nghệ An cũng là kết quả cuối cùng của trận bán kết. Với chiến thắng trước U19 Bà Rịa Vũng Tàu, U19 Sông Lam Nghệ An đã có tới 11 lần vào đến trận chung kết.

Tại trận cuối cùng của mùa giải, U19 Sông Lam Nghệ An sẽ gặp U19 PVF.