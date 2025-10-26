Chủ Nhật, 26/10/2025
Pháp luật

Vượt rào chắn đường sắt bị xử phạt thế nào?

PV 26/10/2025 15:42

Chị Nguyễn Thị Hà (trú tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An) hỏi: Tôi thấy có nhiều người vẫn cố tình vượt qua rào chắn đang đóng tại các đường ngang đường sắt. Xin hỏi, hành vi này bị xử phạt như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 34 Điều 2 Nghị định số 123/2021/NĐ-CP, hành vi cố tình vượt rào chắn đang đóng tại đường ngang đường sắt là vi phạm quy tắc giao thông đường bộ và bị xử phạt hành chính, tùy theo loại phương tiện vi phạm.

9.webp
Ảnh minh họa

Cụ thể:

- Người đi bộ: Phạt tiền từ 60.000 đến 100.000 đồng;

- Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp, xe đạp máy: Phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng;

- Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy: Phạt tiền từ 600.000 đến 1.000.000 đồng;

- Người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng: Phạt tiền từ 2.000.000 đến 3.000.000 đồng;

- Người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự ô tô: Phạt tiền từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng.

Hành vi vượt rào chắn đường sắt không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Vì vậy, người tham gia giao thông cần tuyệt đối chấp hành tín hiệu, biển báo và hướng dẫn của nhân viên gác chắn để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

