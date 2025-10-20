Waymo mang dịch vụ robotaxi đến London vào năm 2026 Waymo, công ty con của Alphabet, xác nhận sẽ ra mắt dịch vụ taxi tự hành tại London vào năm 2026, mở ra một chương mới trong cuộc đua công nghệ xe tự lái tại châu Âu.

Waymo, công ty phát triển công nghệ xe tự hành thuộc sở hữu của Alphabet, đã chính thức công bố kế hoạch triển khai dịch vụ robotaxi tại London, Vương quốc Anh, dự kiến vào năm 2026. Động thái này đánh dấu bước mở rộng quan trọng đầu tiên của Waymo sang thị trường châu Âu, hứa hẹn sẽ định hình lại bối cảnh giao thông đô thị và gia tăng cạnh tranh trong lĩnh vực di chuyển tự động.

Kế hoạch chi tiết tại London

Theo thông báo, Waymo sẽ bắt đầu giai đoạn thử nghiệm các phương tiện tự hành của mình tại thủ đô nước Anh trong vài tuần tới. Giai đoạn này tập trung vào việc thu thập dữ liệu, tinh chỉnh hệ thống cho phù hợp với điều kiện giao thông phức tạp của London và hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để được cấp phép hoạt động thương mại.

"Chúng tôi đã chứng minh khả năng mở rộng dịch vụ gọi xe hoàn toàn tự động một cách có trách nhiệm, và rất mong sớm mang những lợi ích này đến Vương quốc Anh", CEO Tekedra Mawakana chia sẻ. Kế hoạch của Waymo phù hợp với chương trình thử nghiệm sớm của chính phủ Anh, vốn đặt ra các quy định dự kiến sẽ được áp dụng đầy đủ vào năm 2027. Yêu cầu cốt lõi là các phương tiện tự lái phải đạt tiêu chuẩn an toàn tối thiểu tương đương với một tài xế con người cẩn trọng và có năng lực.

Dàn xe của Waymo hiện chủ yếu là mẫu SUV điện Jaguar I-Pace, được trang bị hệ thống cảm biến toàn diện.

Công nghệ Waymo Driver và đội xe

Nền tảng cho dịch vụ của Waymo là công nghệ "Waymo Driver", một hệ thống tích hợp phức tạp bao gồm camera độ phân giải cao, radar, và cảm biến lidar. Dữ liệu từ các cảm biến này được xử lý bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận diện môi trường xung quanh, dự đoán hành vi của các phương tiện khác và đưa ra quyết định điều khiển xe mà không cần sự can thiệp của con người.

Hiện tại, đội xe chủ lực của Waymo là mẫu SUV điện Jaguar I-Pace. Trước đây, công ty đã sử dụng mẫu minivan Chrysler Pacifica Hybrid từ năm 2016 đến 2023. Trong tương lai, Waymo đang hợp tác với tập đoàn Geely của Trung Quốc để phát triển một mẫu xe chuyên dụng cho dịch vụ robotaxi mang tên Zeekr RT.

Mẫu minivan Chrysler Pacifica Hybrid đã được Waymo sử dụng rộng rãi trong giai đoạn đầu phát triển dịch vụ.

Cuộc đua robotaxi tại châu Âu

Waymo không phải là công ty duy nhất nhắm đến thị trường béo bở tại châu Âu. Trước đó, đối thủ Lyft đã công bố kế hoạch hợp tác với Baidu để triển khai robotaxi tại Anh và Đức, cũng trong năm 2026. Sự hiện diện của Waymo, cùng với các kế hoạch từ Tesla và các công ty Trung Quốc, cho thấy cuộc đua công nghệ xe tự hành đang ngày càng nóng lên trên quy mô toàn cầu.

Sự mở rộng của Waymo được xem là một tín hiệu tích cực cho ngành công nghiệp, tuy nhiên vẫn còn đó những lo ngại về an toàn. Các vụ tai nạn liên quan đến xe tự lái của Tesla và Baidu trong thời gian gần đây đã làm dấy lên nhiều tranh cãi. Đáp lại, Waymo khẳng định công nghệ của họ có thể cải thiện an toàn giao thông. Dữ liệu nội bộ của công ty cho thấy tại các khu vực hoạt động, số vụ va chạm gây thương tích thấp hơn 5 lần và số vụ liên quan đến người đi bộ thấp hơn 12 lần so với xe do con người điều khiển.

Zeekr RT là mẫu xe được thiết kế chuyên biệt cho dịch vụ robotaxi trong tương lai của Waymo.

Tương lai của giao thông đô thị

Bắt nguồn từ một dự án của Google vào năm 2009, Waymo đã thương mại hóa dịch vụ tại Mỹ từ năm 2018 và hiện đang hoạt động tại nhiều thành phố lớn như Los Angeles, San Francisco và Austin. Việc tiến vào London không chỉ là một bước đi chiến lược trong kế hoạch toàn cầu hóa mà còn là một phép thử quan trọng cho khả năng thích ứng của công nghệ xe tự hành trong một môi trường giao thông lâu đời và phức tạp bậc nhất thế giới.