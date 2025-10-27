Wenger: Barcelona thiếu bản lĩnh, thua Real Madrid 1-2 Bellingham kiến tạo cho Mbappe rồi ghi bàn quyết định trước giờ nghỉ; Wenger chê Barcelona thiếu kinh nghiệm, Real Madrid dẫn đầu La Liga hơn 5 điểm.

Real Madrid đánh bại Barcelona 2-1 tại La Liga nhờ bộ đôi Jude Bellingham – Kylian Mbappe tỏa sáng ngay trong hiệp một. Sau trận, Arsene Wenger mô tả Siêu kinh điển này là “người lớn đấu với trẻ con”, nhấn mạnh sự khác biệt về bản lĩnh, kinh nghiệm và tính ổn định chiến thuật giữa hai đội.

Barcelona thua Real ở Siêu kinh điển.

Diễn biến: Bellingham – Mbappe định đoạt từ hiệp một

Trận đấu khởi đầu với nhịp độ cao, và Real Madrid là đội tận dụng tốt khoảnh khắc. Jude Bellingham kiến tạo để Kylian Mbappe mở tỷ số, đặt Barcelona vào thế rượt đuổi.

Đội chủ nhà vùng lên và gỡ hòa 1-1 nhờ pha lập công của Fermin Lopez ở phút thứ 38, đem lại hy vọng trở lại thế trận. Tuy nhiên, trước giờ nghỉ giải lao, Bellingham một lần nữa lên tiếng khi ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-1 cho Real Madrid ngay trong 45 phút đầu.

Sau giờ nghỉ, Barcelona cầm bóng nhiều hơn nhưng không đủ đột biến để xuyên phá hệ thống phòng ngự của Real Madrid.

Phân tích chiến thuật: Kinh nghiệm và tổ chức của Real Madrid

Wenger đánh giá Real Madrid vượt trội về tinh thần và sự điềm tĩnh trong các khoảnh khắc quan trọng. “Ví dụ như hàng thủ Real Madrid hôm nay mạnh hơn hàng thủ Barcelona,” ông nói, chỉ ra nền tảng phòng ngự giúp đội khách đứng vững khi chịu áp lực.

Ở mặt trận tấn công, theo Wenger, Real Madrid luôn cho cảm giác có thể ghi thêm. Ngược lại, Barcelona bị suy giảm hỏa lực đáng kể khi vắng Robert Lewandowski và Raphinha, khiến họ thiếu một điểm tựa trên hàng công để chuyển hóa thời lượng kiểm soát thành cơ hội rõ rệt.

Yếu tố kinh nghiệm trong phòng ngự cũng là điểm trừ của Barcelona. Wenger nhấn mạnh đội bóng xứ Catalonia “thiếu người lãnh đạo” ở hậu tuyến sau sự ra đi của Inigo Martinez, và bàn thua từ pha lập công của Mbappe là minh chứng cho sự non nớt trong xử lý tình huống.

Khoảnh khắc then chốt

Đường kiến tạo của Bellingham cho Mbappe mở tỷ số đặt trận đấu vào quỹ đạo có lợi cho Real Madrid.

Bàn gỡ 1-1 của Fermin Lopez phút 38 không đủ xoay chuyển thế trận.

Bellingham ghi bàn trước giờ nghỉ, biến hiệp hai thành màn quản trị lợi thế của Real Madrid.

Thống kê và điểm nhấn

Hạng mục Chi tiết Tỷ số Barcelona 1-2 Real Madrid Cầu thủ ghi bàn Barcelona: Fermin Lopez (38'); Real Madrid: Kylian Mbappe, Jude Bellingham Thế trận Real Madrid kiểm soát tốt hơn trong hiệp một; Barcelona giữ bóng nhiều ở hiệp hai nhưng thiếu đột biến Khoảng cách trên BXH Real Madrid dẫn Barcelona 5 điểm

Phản ứng: Wenger và góc nhìn sau trận

Arsene Wenger không hài lòng với cách Barcelona xử lý áp lực: “Hàng thủ từ bàn thắng của Mbappe cho thấy Barcelona thiếu trưởng thành và kinh nghiệm… Khi bạn muốn có những trận đấu lớn, chuyện xử lý các khoảnh khắc quan trọng của trận là điều quyết định.”

Ông cũng nhấn mạnh sự khác biệt về nhân sự tấn công: “Madrid có vẻ như có thể ghi bàn thêm, còn Barcelona trông mất đi sức mạnh hỏa lực khi thiếu Lewandowski và Raphinha.”

Bên phía Real Madrid, Wenger dành lời khen cho HLV Xabi Alonso, nhấn mạnh dấu ấn chiến thuật giúp đội giữ được sự ổn định và bản lĩnh ở các thời điểm nhạy cảm.

Tác động: Đỉnh bảng cho Real Madrid, dấu hỏi cho Barcelona

Chiến thắng giúp Real Madrid tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với khoảng cách 5 điểm so với Barcelona. Los Blancos khẳng định ưu thế về kinh nghiệm và khả năng định đoạt trong các đại chiến.

Với Barcelona, thất bại này làm dấy lên câu hỏi về bản sắc thi đấu và khả năng chịu áp lực khi thiếu các thủ lĩnh trên sân. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn sau giờ nghỉ, họ thiếu phương án tấn công đủ sắc để bẻ khóa trận đấu.

Lịch thi đấu tiếp theo: Real Madrid gặp Valencia, còn Barcelona trở về sân nhà tiếp đón Elche.